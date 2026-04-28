۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

مهلت جدید ثبت نام در پنجاه و سومین آزمون دستیاری پزشکی آغاز شد

مهلت جدید ثبت نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهت تسهیل شرایط متقاضیان شرکت در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مهلت جدید ثبت نام از صبح امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت آغاز شده است. داوطلبان تا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای آزمون، نسبت ﺑﻪ ثبت نام در مهلت مقرر اقدام کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است افرادی که هزینه آزمون را پرداخت و کد پیگیری دریافت کرده اند ولی موفق ﺑﻪ ثبت نام نشده اند، می توانند در این ﺑازه زمانی ثبت نام خود را تکمیل کنند. همچنین در این ﺑازه زمانی فقط ثبت نام جدید صورت می گیرد و ثبت نام کنندگان قبلی قادر به ویرایش نخواهند بود.

زمان برگزاری پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پس از تغییر تقویم آزمون های علوم پزشکی از اردیبهشت ماه به تیرماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

زهره بال

