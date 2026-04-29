به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، در یک برنامه خبری تلویزیونی با تبریک میلاد امام رضا (ع)، به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در «جنگ ۴۰ روزه» پرداخت.

وی گفت: از ۹ اسفند، در کنار سایر نهادها، رویکرد خاصی را دنبال کردیم که محور آن، حفظ جان دانش‌آموزان و عدم قطعیت جریان آموزشی بود.

محمودزاده افزود: مهم‌ترین هدف در این جنگ، مقابله با توطئه دشمن برای جلوگیری از توسعه کشور است؛ توسعه‌ای که نقطه آغاز آن مدرسه است. ما به دنبال تداوم آموزش در همه شرایط بودیم؛ از آموزش حضوری تا مجازی. حتی در نبود امکان آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی، آموزش آفلاین و بسته‌های آموزشی را تدارک دیدیم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی خاطرنشان کرد: بحث آموزش مجازی از ۹ اسفند کلید خورد و سعی بر این بود که ترکیبی از پلتفرم شاد، مدرسه تلویزیونی و در برخی استان‌ها، شبکه‌های استانی ایجاد شود. همچنین امتحانات از ۹ خرداد آغاز خواهد شد و از هفته آخر اردیبهشت حداکثر بهره‌برداری را خواهیم داشت.

وی با اشاره به تجربه بی‌سابقه سال گذشته گفت: امسال نخستین سالی بود که حتی در ۲۸ اسفند، همه دانش‌آموزان و معلمان در کلاس مجازی حاضر بودند. با این حال تأکید می‌کنیم که آموزش مجازی هرگز جایگزین آموزش حضوری نخواهد بود.

محمودزاده در ادامه با اشاره به مدارس غیردولتی در ایام غیرحضوری شدن کلاس‌ها، گفت: شهریه مدارس غیردولتی شامل دو بخش است؛ یک بخش مربوط به شهریه اصلی، برنامه درسی و فوق‌برنامه‌ها و بخش دیگر مربوط به انجمن اولیا و مربیان، هزینه غذا، ایاب‌ذهاب، اردوها و فعالیت‌های گروهی مانند آموزش شنا.

وی افزود: بخش اعظم شهریه صرف حقوق معلمان و اجاره‌بهای مدرسه می‌شود، و این هزینه‌ها در «جنگ ۴۰ روزه» بیشتر هم شد؛ چراکه خرید پلتفرم‌های خاص (جدای از شاد)، تولید محتوای الکترونیکی و دیجیتال‌محور، زحمات بیشتری طلب می‌کرد. امسال معلمان نسبت به سال‌های گذشته چند روز بیشتر کار خواهند کرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی تأکید کرد: توصیه ما به خانواده‌ها همراهی است، اما اگر دانش‌آموزی در کیفیت آموزش مشکل داشته باشد، در چند استان فرصت استفاده رایگان از کلاس‌های جبرانی تابستان فراهم شده است.

محمودزاده درباره هزینه‌های استفاده‌نشده تصریح کرد: هر آنچه بابت آموزش شنا، اردوها، غذا، میان‌وعده، سرویس و ایاب‌ذهاب از ۹ اسفند گرفته شده، باید به والدین برگردانده شود. والدین می‌توانند به‌صورت حضوری در ادارات آموزش و پرورش (مدارس غیردولتی) نسبت به مشکلات آموزش مجازی یا سایر موارد شکایت کنند.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی گفت: حدود ۱۰۰ مدرسه و مرکز غیردولتی بابت شهریه، فوق‌برنامه و هزینه‌های جانبی مشکل داشتند و از آنها شکایت شده است. برخی مدارس برخلاف مصوبه، اقدام به برگزاری کلاس‌های حضوری می‌کردند که متناسب با آن احکام قضایی صادر شد.

محمودزاده در پایان خاطرنشان کرد: الگوی جدید شهریه در ۲۳ فروردین ابلاغ شده است و در گفت‌وگویی جداگانه، جزئیات کامل شهریه‌ها را تشریح خواهیم کرد.