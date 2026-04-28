۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

تقویت اتوبوسرانی برای پوشش عدم تردد قطار ایستگاه‌های قیام و ۱۷ شهریور

تقویت اتوبوسرانی برای پوشش عدم تردد قطار ایستگاه‌های قیام و ۱۷ شهریور

روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تقویت ناوگان اتوبوسرانی برای پوشش عدم تردد قطار در ایستگاه‌های قیام و ۱۷ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تقویت ناوگان اتوبوسرانی برای پوشش عدم تردد قطار در ایستگاه‌های قیام و ۱۷ شهریور خبر داد.

عملیات عمرانی مربوط به راه‌اندازی ایستگاه تختی از ۲۷ فروردین ماه آغاز شده و بر اساس آن، تردد قطار در ایستگاه‌های بسیج و آهنگ از همان تاریخ متوقف شده است. از فردا ۸ اردیبهشت ماه، ایستگاه‌های قیام و ۱۷ شهریور نیز به جمع ایستگاه‌های درگیر عملیات افزوده می‌شوند.

شرکت واحد با استقرار بیش از ۶۰ دستگاه اتوبوس در این چهار ایستگاه از ساعت ۵:۳۰ صبح تا ۲۳:۰۰ شب، خطوط عبوری منتهی به آن‌ها و همچنین خطوط ۲ و ۳ تندرو را تقویت کرده است تا پوشش کامل و بدون وقفه برای جابه‌جایی مسافران فراهم شود.

خدمات در این مقطع کاملاً رایگان بوده و با هدف تسهیل حداکثری جابه‌جایی شهروندان و حفظ جریان ترافیک عمومی برنامه‌ریزی شده است.

محدثه رمضانعلی

