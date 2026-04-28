«بعثت» مردم هیمنه آمریکا را شکست

سردار رستمعلی رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران، «بعثت» و خیزش آگاهانه ملت در بزنگاه تاریخی را مهمترین پیام مردم توصیف کرد و اظهار داشت: امام شهیدمان فرمودند «اگر اتفاقی بیفتد، مردم مبعوث میشوند» و ما مصداق عینی این وعده را در شب ۵۸ مشاهده کردیم.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) عنوان کرد: بعثت به معنای یک تحول بنیادین است و مردم ایران با این تحول، ابهت ساختگی قدرت دریایی و هوایی آمریکا را فروریختند.
وی افزود: دشمن با اتکا به توان نظامی خود، رویای نابودی دو روزه ما را در سر میپروراند، اما آنچه رخ داد، ناکامی مطلق سناریوهای از پیش طراحیشده بود. ما این موازنه را بهطور کامل به هم زدیم و این ادعا، شعار نیست.
فرمانده سپاه قزوین با اشاره به التماس امروز آمریکا به جامعه جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز تصریح کرد: آنها با همان ادبیات گستاخانه و حیوانی خود فریاد میزنند تنگه را باز کنید. و پاسخ ما روشن است؛ تنگه هرمز که باز بود.
وی اضافه کرد: ما دشمن را نه یک گام که به عصر حجر و به عقب راندیم و این واقعیت میدان، محصول ایستادگی مردم ایران است و باید قدر این مجاهدت را دانست.
سردار رفیعی پیروزی راهبردی ملت ایران را ورای دستاوردهای صرف نظامی دانست و گفت: پوتین، رئیسجمهور روسیه، در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان جملهای عجیب و قابل تأمل بر زبان آورد و گفت «نه فقط ما روسها، بلکه تمام دنیا، ملت ایران را تقسیم میکند». این همان تحولی است که امام راحل وعده داده بود و امروز به منصه ظهور رسیده است.
پیوستگی میدان و دیپلماسی
وی با تأکید بر پیوستگی ارگانیک سه میدان «خیابان»، «نبرد» و «دیپلماسی»، دومین پیام مردم را وحدت این عرصهها خواند و خاطرنشان کرد: این سه میدان متحد و پشت سر یکدیگر، خروجی واحدی به نام «میدان احقاق حق ملت ایران» دارند.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) تصریح کرد: بخش اعظم این حق به فضل الهی محقق شده و گامهای باقیمانده نیز با اراده ملت برداشته خواهد شد. پیروزی از آنِ این مردم است و نسلهای آینده، فتوحات بزرگتری را رقم خواهند زد.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) قزوین خطاب به دشمنان هشدار داد: چنانچه دشمن مرتکب ماجراجویی تازهای شود، سناریوی گذشته عیناً تکرار خواهد شد و مرکز راداری، ناوها، هواپیمای سوخترسان و آواکس آنها و ۱۷۲ فروند پهپاد و موشک های زیادی از آنان مجدداً منهدم میشود.
