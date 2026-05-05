محمد بیگی: گورستان اسرائیل در خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم رشت با گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: شما سرداران و رهبران در کنار شهدایی همچون شهید پاکپور و شهید حاجیزاده، گواه حضور مردمیهستید که در سرما و گرما و همه سختیها پای اسلام و انقلاب ایستادهاند.
وی با اشاره به شهادت شهید صدیقیصابر در گیلان افزود: آن شهید دانشمند با وجود جایگاه علمی، فروتنی ویژگی او بود. او در مسیر امام حسین (ع) شهید شد و گیلان و گیلانی را در میان شیعیان اباعبدالله سرافراز کرد. از آن روز ارادت من به این خطه وحدتآفرین بیشتر شد.
نماینده مردم قزوین در مجلس با یادآوری حوادث ۱۸ و 19 دی گفت: در آن روزها قزوین همچون رشت در آتش سوخت، دستها قطع شد و خائنان به رگ گردن زدند و متأسفانه مزدوران موساد، خواهر عزیز ما شهیده مرضیه نبوینیا را به شهادت رساندند. او مادر بود، پرستار بود و ماما بود. امروز به مناسبت روز ماما، از طرف ملت ایران از جامعه مامایی تقدیر میکنم.
محمدبیگی با تأکید بر تداوم راه شهید نبوینیا تصریح کرد: ما خواهران مرضیه هستیم، ما یاور زینب و زهرا هستیم. در جهاد فرزندپروری، فرزندآوری، جهاد جمعیتی، جهاد خانگی، جهاد خانوادگی و جهاد اجتماعی حضور داریم. تنگه هرمز را بر گلوی آمریکا شیرزنانه و شیرمردانه با پسران، دختران، پدران و مادرانمان میبندیم تا نابودی صهیونیسم را به چشم ببینیم.
وی با اشاره به مذاکرات و دیپلماسی، خاطرنشان کرد: هر آنچه به نام دیپلماسی و مذاکره انجام شود، باید بر مدار امام جامعه یعنی امام خامنهای باشد. ده شرط اساسی را فراموش نکنید. میدان ایستاده تا شروط رهبری یک به یک دنبال شود.
این نماینده مردم در مجلس خطاب به نتانیاهو تأکید کرد: دست از پا خطا کنید، گورستان شما را در خلیج فارس خواهیم کرد و کاری میکنیم کارستان که آمریکا و اسرائیل روی صفحه تاریخ نباشد. مدیریت تنگه هرمز را در کنار برادران و نمایندگان قانونی پیگیری میکنیم برای دیپلماسی و مذاکراتی که در آن جز حق و حقوق ملت، خونخواهی امام امت و نابودی اسرائیل چیزی نباشد.
محمدبیگی در پایان با تشکر از دولت برای تأمین کالاهای اساسی، خواستار برخورد شدید با فتنهگران گیلان و قزوین شد و گفت: از شما میخواهیم یاری رهبرمان را ادامه دهید تا انشاءالله پرچم به دست صاحب اصلیاش برسد.
