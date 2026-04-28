 قانون برای حریم شخصی حد و مرز مشخصی تعیین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در موکب خدمت‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به مفهوم چهار دیواری اختیاری تأکید کرد: این مفهوم مطلق نیست و قانون، حد و مرز مشخصی برای آن تعیین کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، مبنی بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، تصریح کرد: حقوق همسایگان، خط قرمزی است که بر هرگونه اختیار شخصی در محیط خانه حاکم است.

وی با رد برداشت‌های نادرست از این ضرب‌المثل رایج، افزود: امروز، چهار دیواری نه یک اختیار مطلق، بلکه نمادی از مسئولیت اجتماعی و حقوقی ما در قبال دیگران است.

سر و صدای شبانه و ایجاد مزاحمت‌های صوتی تا آلودگی‌های بو و دود ناشی از فعالیت‌های غیرمسئولانه و تجاوز به حریم مشاعات و خصوصی دیگران را مصادیق مختلفی از تعدی به حقوق همسایگان دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تأکید کرد: این موارد، فراتر از اختیار شخصی بوده و در دایره مصادیق مزاحمت همسایگی و اضرار به غیر قرار می‌گیرند که قانون‌گذار برای آن‌ها ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.

فولیان با یادآوری اهمیت مبانی دینی و اخلاقی، از جمله قاعده فقهی لا ضرر و آموزه‌های نبوی در باب حقوق همسایه، خاطرنشان کرد: احترام به آرامش و آسایش همسایه، ریشه در ایمان و اخلاق فردی و اجتماعی ما دارد.

این مقام قضایی در پایان، شهروندان را به قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دعوت کرد و از طرح هر مسجد یک حقوقدان به عنوان فرصتی برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان و پیشگیری از تبدیل اختلافات کوچک به دعاوی بزرگ یاد کرد.