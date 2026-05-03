به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین که با حضور معاون سیاسی استانداری و اعضای شورا برگزار شد، با تأکید بر ابعاد مخرب مواد مخدر، اعتیاد را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز جرائم، خشونت‌ها، اختلافات خانوادگی و ناامنی در جامعه دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به آمار پرونده‌های مواد مخدر، بر ضرورت اتخاذ رویکردی قاطع و همزمان، هم در مبارزه با عرضه و هم در کنترل تقاضا را گوشزد کرد.

فولیان ضمن تأکید بر رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و اجرای احکام بازدارنده، رویکرد اصلی استان را بر اولویت‌بخشی به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بنا نهاد.

این مقام مسئول بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر باید متوازن باشد؛ هم با اعمال مجازات‌های شدید و هم با پیشگیری مؤثر. ما در استان قزوین، تمرکز ویژه‌ای بر جبهه پیشگیری گذاشته‌ایم و برنامه‌های جامعی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری در اولویت نخست قرار داده‌ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیته فرهنگی و پیشگیری با تکیه بر هشت راهبرد کلیدی، موفق شده است مفهوم پیشگیری از اعتیاد را از یک شعار به یک اقدام عملی، پایدار و مردمی بدل کند.

فولیان گفت: تدوین برنامه جامع عملیاتی برای ۱۵ دستگاه عضو کمیته، با تعیین وظایف مشخص، زمان‌بندی دقیق و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، به هدفمندسازی اقدامات و جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن کمک شایانی کرده است.

وی اضافه کرد: نقش‌آفرینی کمیته به عنوان محور برنامه‌ریزی و هماهنگی، از طریق برگزاری جلسات منظم و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، منجر به انسجام میان دستگاه‌ها، حذف موازی‌کاری و جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: واگذاری اجرای برنامه‌های پیشگیری به مردم از طریق سمن‌ها، گروه‌های جهادی و خیرین، ضمن افزایش ۲۵ درصدی مشارکت مردمی، از تمرکزگرایی دستگاه‌های دولتی کاسته است.

غربالگری ۸۴ هزار دانش آموز قزوینی در طرح نماد

فولیان بیان کرد: مشارکت فعال خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها، سمن‌ها و ائمه جماعات در طرح‌هایی چون «هر مسجد یک حقوقدان»، پیشگیری را به مسئولیت همگانی تبدیل کرده است.

این مسوول خاطر نشان کرد: نهادینه‌سازی باور درونی و عادت جمعی به رفتارهای پیشگیرانه از طریق کارگاه‌های مهارت «نه گفتن» و ترویج «محیط کار بدون اعتیاد»، سبک زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: تمرکز بر آموزش و آگاه‌سازی گروه‌های هدف از جمله دانش‌آموزان (با غربالگری ۸۴ هزار نفر در طرح «نماد»)، معلمان، مشاوران، والدین، کارگران و دانشجویان در خصوص آسیب‌های مواد مخدر و کاهش تقاضا، به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها، نقش حیاتی در ایمن‌سازی جوانان و پیشگیری از افتادن آن‌ها در دام اعتیاد ایفا می‌کند. برگزاری کلاس‌های هدفمند در مدارس برای آگاه‌سازی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نمونه‌ای از این اقدامات است.

مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه در راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه

فولیان افزود: راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه، منجر به تولید بیش از ۶۰ اثر فاخر (کلیپ، موشن‌گرافی، پادکست، نقاشی دیواری، اینفوگرافی) و راه‌اندازی استودیوی تخصصی قضات در پیام‌رسان شاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: اجرای برنامه «هنر روایت پیشگیری» نیز در راستای تولید آثار هنری ماندگار در این حوزه است.

وی گفت: استقرار نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس «اجرا» و «اثربخشی»، منجر به اصلاح برنامه‌های بی‌اثر، هدایت منابع به سمت اقدامات مؤثر و اطمینان از دستیابی به نتایج مطلوب در امنیت کوچه، خیابان و محلات شده است.

فولیان با بیان اینکه برنامه باید توأم با عمل باشد و عمل باید توأم با ارزیابی تا به اثر برسیم. گفت: امیدوارم با حمایت شورای مبارزه با مواد مخدر، این مسیر با قدرت ادامه یابد.