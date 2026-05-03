  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه در راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه

مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه در راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه

قزوین- معاون دادگستری کل استان قزوین از مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه در راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه خبر داد و گفت: آگاه سازی و پیشگیری از اعتیاد باید از مدارس آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری ذیل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین که با حضور معاون سیاسی استانداری و اعضای شورا برگزار شد، با تأکید بر ابعاد مخرب مواد مخدر، اعتیاد را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز جرائم، خشونت‌ها، اختلافات خانوادگی و ناامنی در جامعه دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به آمار پرونده‌های مواد مخدر، بر ضرورت اتخاذ رویکردی قاطع و همزمان، هم در مبارزه با عرضه و هم در کنترل تقاضا را گوشزد کرد.

فولیان ضمن تأکید بر رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و اجرای احکام بازدارنده، رویکرد اصلی استان را بر اولویت‌بخشی به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بنا نهاد.

این مقام مسئول بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر باید متوازن باشد؛ هم با اعمال مجازات‌های شدید و هم با پیشگیری مؤثر. ما در استان قزوین، تمرکز ویژه‌ای بر جبهه پیشگیری گذاشته‌ایم و برنامه‌های جامعی را برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری در اولویت نخست قرار داده‌ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیته فرهنگی و پیشگیری با تکیه بر هشت راهبرد کلیدی، موفق شده است مفهوم پیشگیری از اعتیاد را از یک شعار به یک اقدام عملی، پایدار و مردمی بدل کند.

فولیان گفت: تدوین برنامه جامع عملیاتی برای ۱۵ دستگاه عضو کمیته، با تعیین وظایف مشخص، زمان‌بندی دقیق و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، به هدفمندسازی اقدامات و جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن کمک شایانی کرده است.

وی اضافه کرد: نقش‌آفرینی کمیته به عنوان محور برنامه‌ریزی و هماهنگی، از طریق برگزاری جلسات منظم و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، منجر به انسجام میان دستگاه‌ها، حذف موازی‌کاری و جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: واگذاری اجرای برنامه‌های پیشگیری به مردم از طریق سمن‌ها، گروه‌های جهادی و خیرین، ضمن افزایش ۲۵ درصدی مشارکت مردمی، از تمرکزگرایی دستگاه‌های دولتی کاسته است.

غربالگری ۸۴ هزار دانش آموز قزوینی در طرح نماد

فولیان بیان کرد: مشارکت فعال خانواده‌ها، مدارس، رسانه‌ها، سمن‌ها و ائمه جماعات در طرح‌هایی چون «هر مسجد یک حقوقدان»، پیشگیری را به مسئولیت همگانی تبدیل کرده است.

این مسوول خاطر نشان کرد: نهادینه‌سازی باور درونی و عادت جمعی به رفتارهای پیشگیرانه از طریق کارگاه‌های مهارت «نه گفتن» و ترویج «محیط کار بدون اعتیاد»، سبک زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: تمرکز بر آموزش و آگاه‌سازی گروه‌های هدف از جمله دانش‌آموزان (با غربالگری ۸۴ هزار نفر در طرح «نماد»)، معلمان، مشاوران، والدین، کارگران و دانشجویان در خصوص آسیب‌های مواد مخدر و کاهش تقاضا، به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها، نقش حیاتی در ایمن‌سازی جوانان و پیشگیری از افتادن آن‌ها در دام اعتیاد ایفا می‌کند. برگزاری کلاس‌های هدفمند در مدارس برای آگاه‌سازی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، نمونه‌ای از این اقدامات است.

مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه در راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه

فولیان افزود: راه‌اندازی دبیرخانه تولید محتوای پیشگیرانه و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه، منجر به تولید بیش از ۶۰ اثر فاخر (کلیپ، موشن‌گرافی، پادکست، نقاشی دیواری، اینفوگرافی) و راه‌اندازی استودیوی تخصصی قضات در پیام‌رسان شاد شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین اضافه کرد: اجرای برنامه «هنر روایت پیشگیری» نیز در راستای تولید آثار هنری ماندگار در این حوزه است.

وی گفت: استقرار نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس «اجرا» و «اثربخشی»، منجر به اصلاح برنامه‌های بی‌اثر، هدایت منابع به سمت اقدامات مؤثر و اطمینان از دستیابی به نتایج مطلوب در امنیت کوچه، خیابان و محلات شده است.

فولیان با بیان اینکه برنامه باید توأم با عمل باشد و عمل باید توأم با ارزیابی تا به اثر برسیم. گفت: امیدوارم با حمایت شورای مبارزه با مواد مخدر، این مسیر با قدرت ادامه یابد.

کد مطلب 6819185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها