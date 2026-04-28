به گزارش خبرنگار مهر، وبینار انعقاد تفاهمنامه اجرای برنامهها و فعالیتهای معاونت تربیتبدنی و سلامت این استان صبح سه شنبه برای سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
این نشست به ریاست جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و با حضور مدیرانکل دفاتر این معاونت، سید فواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش کردستان و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه تربیتبدنی و سلامت برگزار شد.
در این جلسه، تفاهمنامهای در قالب ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به امضای طرفین رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، اجرای طرحهایی نظیر «میدان همدلی»، المپیاد ورزشی درونمدرسهای، برگزاری مسابقات ورزشی، طرح «شمیم»، بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس، توسعه سفیران سلامت دانشآموزی و ارتقای سطح سلامت دانشآموزان در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است؛ این تفاهمنامه با هدف تقویت فعالیتهای تربیتبدنی، ارتقای شاخصهای سلامت و توسعه برنامههای مشارکتی در مدارس استان تنظیم و اجرایی خواهد شد.
