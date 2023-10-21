به گزارش خبرنگار مهر، فلامرز مزارعی پیش از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به رعایت برخی الزامات در خصوص صدور مجوز صید میگو در استان خوزستان بیان کرد: مجوز صید در صیدگاه بوسیف و لیفه خورموسی برای لنج‌ها و قایق‌ها و در خورهای واسطه و درویش فقط برای قایق‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه مدت زمان مجوز صید در هر سفر دریایی برای کلیه لنج‌ها اعم از ماهی و میگو ۱۰ روز و قایق هفت روز خواهد بود، عنوان کرد: شناورهای صیادی ملزم به دارا بودن براین تانک، سایبان، گواهی سمپاشی و گواهی بهداشت فردی تمام خدمه شناور هستند.

مزارعی با تاکید بر اینکه مسئولان کنترل کیفی ناظر بر حسن اجرای مقررات هستند، ادامه داد: خودروهای حمل و نقل آبزیان باید مجهز به اطاقک عایق دار استاندارد باشند و تخلیه، حمل و نقل صید تابع مقررات تحویل گیری و حمل و نقل آبزیان باشد؛ همچنین مالکان خودروهای حمل و نقل آبزیان ملزم به دارا بودن کارت تحویل گیری و تجهیز خودرو به اطاقک عایق دار استاندارد هستند.

سرپرست معاونت صید شیلات خوزستان بیان کرد: شناورها باید صید میگوی خود را به صورت روزانه در بنادر صیادی تخلیه می‌کنند؛ همچنین آمارگیران باید نسبت به تهیه و ارسال آمار دقیق در فرم‌های مربوطه به صورت تمام شماری به معاونت صید استان اقدام کنند.

مزارعی یادآور شد: صدور مجوز صید ماهی در صیدگاه‌های لیفه- بوسیف، خورموسی و خوریات واسطه و درویش در طول فصل میگو ممنوع اعلام و از تمدید مجوزهایی که محصول خود را در بنادر صیادی تخلیه نمی‌نمایند خودداری می‌شود.