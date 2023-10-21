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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۱

سرپرست معاونت صید شیلات خوزستان:

صید میگوی سفید در صیدگاه‌های خوزستان آزاد شد

صید میگوی سفید در صیدگاه‌های خوزستان آزاد شد

اهواز- سرپرست معاونت صید شیلات خوزستان گفت: صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه - بوسیف، خوریات واسطه و درویش از اول آبان ماه تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فلامرز مزارعی پیش از ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به رعایت برخی الزامات در خصوص صدور مجوز صید میگو در استان خوزستان بیان کرد: مجوز صید در صیدگاه بوسیف و لیفه خورموسی برای لنج‌ها و قایق‌ها و در خورهای واسطه و درویش فقط برای قایق‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه مدت زمان مجوز صید در هر سفر دریایی برای کلیه لنج‌ها اعم از ماهی و میگو ۱۰ روز و قایق هفت روز خواهد بود، عنوان کرد: شناورهای صیادی ملزم به دارا بودن براین تانک، سایبان، گواهی سمپاشی و گواهی بهداشت فردی تمام خدمه شناور هستند.

مزارعی با تاکید بر اینکه مسئولان کنترل کیفی ناظر بر حسن اجرای مقررات هستند، ادامه داد: خودروهای حمل و نقل آبزیان باید مجهز به اطاقک عایق دار استاندارد باشند و تخلیه، حمل و نقل صید تابع مقررات تحویل گیری و حمل و نقل آبزیان باشد؛ همچنین مالکان خودروهای حمل و نقل آبزیان ملزم به دارا بودن کارت تحویل گیری و تجهیز خودرو به اطاقک عایق دار استاندارد هستند.

سرپرست معاونت صید شیلات خوزستان بیان کرد: شناورها باید صید میگوی خود را به صورت روزانه در بنادر صیادی تخلیه می‌کنند؛ همچنین آمارگیران باید نسبت به تهیه و ارسال آمار دقیق در فرم‌های مربوطه به صورت تمام شماری به معاونت صید استان اقدام کنند.

مزارعی یادآور شد: صدور مجوز صید ماهی در صیدگاه‌های لیفه- بوسیف، خورموسی و خوریات واسطه و درویش در طول فصل میگو ممنوع اعلام و از تمدید مجوزهایی که محصول خود را در بنادر صیادی تخلیه نمی‌نمایند خودداری می‌شود.

کد مطلب 5917617

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