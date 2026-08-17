به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت کاهش تصادفات، اظهار کرد: تحقق هدف کاهش سالانه ۱۰ درصدی تصادفات نیازمند همکاری و تلاش همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم است.

وی افزود: بر اساس آمار پلیس راه، تعداد تصادفات منجر به فوت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و شمار مجروحان و جان‌باختگان نیز روند کاهشی داشته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به تداوم روند کاهشی تصادفات در چهار ماهه امسال، گفت: با فرهنگ‌سازی مناسب، برنامه‌ریزی بهتر و افزایش مشارکت مردم می‌توان روند کاهش جان‌باختگان و مجروحان حوادث رانندگی را ادامه داد.

نجفی کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش مردم در حوزه ایمنی را مؤثر دانست و تصریح کرد: گسترش فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت اصول ایمنی نیازمند همراهی جدی شهروندان است.

وی همچنین اجرای نهضت آسفالت خیابان‌های شهر کرمانشاه، نصب دوربین‌های ثبت تخلفات و استانداردسازی سرعت‌گیرها را از اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات عنوان کرد و گفت: این اقدامات با حمایت مدیریت ارشد استان در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تردد زائران اربعین، افزود: عملیات آسفالت و خط‌کشی ورودی‌های شش‌گانه استان به سمت مرز خسروی انجام شد و پنج و نیم کیلومتر از مسیر منتهی به پایانه سومار نیز تعریض و بهسازی شد.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در حاشیه معابر و خروجی‌های بزرگراهی، خاطرنشان کرد: این اقدام چهره کلانشهر کرمانشاه به عنوان مقصد گردشگری را مخدوش کرده است.

وی تأکید کرد: پلیس باید طبق قانون با کامیون‌های متخلف برخورد کرده و ضمن توقیف آنها، متخلفان را برای اعمال جریمه و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کند.