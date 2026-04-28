به گزارش خبرگزاری مهر، علی لطیفی رئیس پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به مسئولیت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: مسئولیت اصلی این سازمان تدوین برنامه‌های درسی و تولید و تألیف کتاب‌ها و محتواهای آموزشی است.

وی افزود: در ایام ۴۰ روزه موسوم به «جنگ رمضان»، تمرکز ما بر استمرار خدمت‌رسانی در حوزه‌های مأموریتی، به‌ویژه تداوم چاپ و آماده‌سازی کتاب‌های درسی بود تا وقفه‌ای ایجاد نشود که بحمدالله پیگیری‌ها در این زمینه انجام شد.

تکمیل و توزیع بسته «از ایران‌مان دفاع می‌کنیم»

لطیفی با اشاره به اقدامات محتوایی سازمان اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه سه بسته آموزشی با عنوان «از ایران‌مان دفاع می‌کنیم» برای مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تولید و در مدارس توزیع شد. با توجه به هشدار نهادهای مسئول درباره احتمال تکرار شرایط مشابه، این بسته‌ها تکمیل و نسخه‌های فیزیکی مجدداً به مدارس ارسال شد و اکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس از پایه چهارم به بعد این کتاب را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین با آغاز «جنگ رمضان»، بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان این سه مقطع کتاب را در اختیار داشتند.

وی گفت: در کنار آن برای همه درس‌های این سه کتاب، پادکست‌های صوتی تولید و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

رئیس سازمان پژوهش درباره محتوای بسته «از ایران‌مان دفاع می‌کنیم» تصریح کرد: در این مجموعه بر مضامینی چون وحدت ملی، دفاع ملی، خودباوری، امید به آینده، روایت پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، ظرفیت‌های قدرت ایران و چرایی دشمنی دشمنان تمرکز شده و به موقعیت راهبردی ایران و طمع بیگانگان پرداخته شده است.

وی با تأکید بر اهمیت روایتگری برای نسل جدید افزود: این بسته‌ها به استحضار مقام معظم رهبری شهید رسید و ایشان با ابراز خرسندی برای سازندگان کار دعا کردند که برای ما دلگرم‌کننده بود.

لطیفی با بیان اینکه تلاش شد روایت صحیح علاوه بر متن مکتوب در قالب محتوای چندرسانه‌ای ارائه شود، گفت: فیلم‌های مستند از طریق رمزینه به کتاب‌ها الصاق شد و پادکست‌های آموزشی سه‌گانه نیز منتشر شد که به لطف خدا در شبکه‌های مختلف بیش از ۲۰ میلیون بازدید به دست آورد.

ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی

رئیس سازمان پژوهش درباره فرآیند توزیع کتاب‌های درسی تصریح کرد: فرآیند چاپ، سپاری و توزیع کتاب‌ها طولانی است و از مهر سال قبل آغاز می‌شود تا به مهر سال بعد برسیم. ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی نیز طبق روال از ابتدای اردیبهشت شروع شد؛ ابتدا برای دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول و با چند روز تأخیر برای متوسطه دوم. در حال حاضر دانش‌آموزان میان‌پایه (پایه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم) می‌توانند ثبت‌سفارش کنند و پایه‌های اول، هفتم و دهم به دلیل عدم ثبت‌نام قطعی، با حدود یک تا یک‌ونیم ماه تأخیر امکان ثبت‌سفارش خواهند داشت.

وی با اشاره به ازدحام روزهای نخست سامانه گفت: خانواده‌ها در ساعات خلوت‌تر مانند آخر شب یا روزهای پنجشنبه و جمعه اقدام کنند و در صورت عدم امکان ثبت فردی، مدارس می‌توانند به‌صورت گروهی ثبت‌سفارش انجام دهند.

به گفته وی، فرصت ثبت‌سفارش تا پایان شهریور ادامه دارد و بخشی از کتاب‌های مهر ۱۴۰۵ از بهمن در انبار استان‌ها و مناطق ذخیره‌سازی شده است.

لطیفی درباره تغییرات محتوایی کتاب‌ها اظهار داشت: تغییرات در دو سطح دنبال می‌شود؛ نخست، تغییرات برنامه‌ای و کلان ناظر بر تحول در برنامه درسی که از سال گذشته از پایه اول ابتدایی در تهران آغاز شده و امسال گسترش می‌یابد؛ دوم، به‌روزرسانی‌های موردی متناسب با موضوعات روز از جمله مباحث دفاعی، تاریخ معاصر و فرهنگ ایثار و شهادت که برخی از آن‌ها در دست بررسی و تکمیل است.

وی افزود: امسال در قالب «پروژه مهر»، کارگروهی با عنوان «توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جنگ رمضان» به دستور وزیر آموزش‌وپرورش تشکیل شد تا فعالیت‌ها، رویدادها، محتواها، جشنواره‌ها و برنامه‌های آموزشی و پرورشی را برای آغاز «مهری متفاوت» برنامه‌ریزی و هماهنگ کند.

نقش‌آفرینی دانش‌آموزان و توانمندسازی معلمان

لطیفی با تأکید بر نقش‌آفرینی مستقیم دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیتی گفت: یکی از ویژگی‌های این دوره، حضور واقعی دانش‌آموزان در میدان است و این بزرگ‌ترین میدان تربیت محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو، یکی از اولویت‌های جدی برنامه‌های امسال، تقویت این نقش‌آفرینی است.

وی افزود: برای اثرگذاری بهتر گفت‌وگوها و ارائه محتوا، برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی نیروی انسانی فرهنگیان متناسب با شرایط در حال اجراست.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان گفت: به همکاران فرهنگی خدا قوت می‌گویم؛ معلمی رسالتی پیامبرگونه است و معلمان در این دوره با انگیزه مضاعف مسئولیت خود را به‌خوبی انجام دادند.

وی خطاب به خانواده‌ها افزود: دانش‌آموزان در این مدت حضور جدی و بلوغ فرهنگی و اجتماعی برجسته‌ای نشان دادند و امیدواریم این روند استمرار یابد.

وی با تأکید بر اینکه جای نگرانی درباره ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی نیست، گفت: با توجه به زمان باقی‌مانده، همه کارها طبق برنامه انجام خواهد شد و سال تحصیلی جدید با شکوه آغاز می‌شود.