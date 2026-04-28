تیم ملی والیبال ساحلی «ب» فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال ساحلی بازی های ساحلی آسیا امروز (سهشنبه هشتم اردیبهشت) با دو دیدار پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده-امیرعلی قلعه نوی) در این مرحله به مصاف عمان (ال جلابوبی- ال هاشیمی) رفت و با شکست دو بر یک این تیم به عنوان نخستین فینالیست این رقابتها معرفی شد.
تیم عمان روز گذشته با شکست دیگر تیم ایران (پورعسگری-آقاجانی) به مرحله نیمهنهایی صعود کرد و خاکی زاده و قلعه نوی انتقام دیگر تیم ایران را از عمانیها گرفتند و فینالیست شدند.
عمانیها در ست دوم ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند اما در ستهای اول و سوم با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۳ نتیجه این مسابقه را واگذار کردند و به دیدار ردهبندی راه یافتند.
خاکی زاده و قلعه نوی تا کنون موفق به شکست تیمهای ازبکستان، مالدیو، چین، لبنان و عمان شدند و تنها شکست خود را در مرحله مقدماتی برابر قطر تجربه کردند.
در روزهایی که ابوالحسن خاکیزاده ستاره والیبال ساحلی ایران، برای سربلندی نام وطن در مسابقات آسیایی ۲۰۲۶ میجنگد، ریشههای نجیبش را فراموش نکرده و امروز در دیدار با عمان یاد و خاطره دانشآموزان شهید زادگاهش را زنده نگه داشت و نام میناب را روی کلاهش نوشته بود.
دیدارهای ردهبندی و فنیال مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ فردا (چهارشنبه نهم اردیبهشت) برگزار میشود و تیم ایران در فینال به مصاف برنده دیدار قطر و تایلند میرود که این دیدار ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شروع میشود.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان در این بازیها ملی پوشان ایران را همراهی می کنند و پویان اکبری نیز به عنوان داور، در این رقابتها قضاوت میکند.
