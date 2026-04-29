تقوی: بازیکنان ساحلی فرصت تجربه اولین حضور در المپیک را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی و آسیا با سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس فدراسیون والیبال در این نشست صمیمی خطاب به ملی‌پوشان اعزامی اظهار داشت: نمی دانم واقعا چقدر ارزش این لباس را می دانید؟ این لباس فرقی با دیگر لباس های ورزشی دارد و آن هم یک پرچم سه رنگ مقدسی است که روی آن نقش بسته است. بی دلیل نیست که سمت چپ حک شده، چون اعتقاد داریم باید روی قلب ملی پوشان باشد.

تقوی تصریح کرد: در روزهایی که این کشور به سربازانی همچون من و شما نیاز دارد، با هزینه زیاد به مسابقات اعزام می شوید و در اصل سلاح های خود را روی دوش گذاشتید تا در میادین بین المللی از کشور دفاع کنید.

وی تاکید کرد: زمین نبرد شما جای دیگری تعریف شده است و باید غیرت خود را نشان دهید و در آنجا خستگی و ناامیدی معنا ندارد. هدفی ترسیم شده و باید با تمام توان به رسیدن به آن هدف بجنگید. مسابقات این دفعه کمی متفاوت است، چون یکی از اهداف جدی فدراسیون حمایت از ساحلی و والیبال زنان است.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: شما برای موفقیت ساحلی ای که می تواند مسیر آینده این رشته ورزشی را هموار کند، به میدان می‌روید اما این روزهای که کشور نیازمند به امید است، وظیفه ملی پوشان متفاوت است. همانگونه که خبر پیروزی تیم ملی والیبال ساحلی مقابل عمان و حضور در دیدار فینال بازی های ساحلی آسیا برای مردم و اعضای خانواده والیبال مسرت بخش بود.

وی تاکید کرد: دشمن در فضای رسانه‌ای میلیاردها هزینه می‌کند تا ناامیدی را به مردم ایران تزریق کند، اما یقین دارم که کسی نمی تواند پیروزی، غیرت و تلاش شما را سانسور کند. زمانی که سرود جمهوری اسلامی نواخته می‌شود کسی نمی‌تواند آن را سانسور کند. بنابر این وظیفه سختی در این برهه از زمان دارید.

تقوی یادآور شد: اگر امتیاز از دست دادید، حق ناراحتی ندارید و باید به تلاش خود ادامه دهید. چون از باخت شما تعداد کمی خوشحال می شوند، اما مردم و افرادی که صاحب این کشور هستند، ناراحت و ناامید می‌شوند. بنابر این باید با تمام توان تلاش کنید.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به بزرگترین مشکل والیبال ساحلی ایران که هر بازیکنی کمی پیشرفت کرد، هوای سالنی به سرش زد، گفت: باید یک تصمیم طلایی بگیرید. قطعا در هدفگیری دو هدف موفق نمی شوید. بین جسم و ذهن نباید تفاوت باشد و اگر می خواهید به ساحل موفقیت برسید، باید جسم و ذهن شما یکی باشد. اگر می خواهید بروید سالنی، تمرکز خود را از ساحلی بردارید و اگر می خواهید صفحه جدیدی برای والیبال ساحلی ایران بنویسید، باید تمام ذهن خود را در این رشته ورزشی بگذارید، هر چند کار کردن در ساحلی سخت تر از سالنی است و درآمدش نسبت به سالنی نیز کمتر است، البته امروزه خیلی شرایط ساحلی بهتر شده است.

وی تاکید کرد: اما در ساحلی فرصتی دارد که شاید در سالنی نصیب شماها نشود. در والیبال سالنی به لیگ ملت ها رفتیم و تجربه حضور در المپیک هم داریم، اما در ساحلی در المپیک نبودیم و شماها می توانید لذت اولین حضور در المپیک را تجربه کنید. این فرصت را دارید که اولین بار را تجربه کنید، برای رسیدن به این هدف نیازمند است که قدرت دل، قلب و دستان شما در یک مسیر باشد. امیدوارم حالا که وارد این مسیر شدید، تمام ذهنتان در این مسیر قرار گیرد.

تقوی در پایان اظهار داشت: وظیفه فدراسیون خدمت به ملی پوشان است اما این را بدانید که هیچ موفقیتی بدون اصول به دست نمی آید و باید برای رسیدن به افتخارات، چارچوب هایی وجود داشته باشد. با تمام تلاش و قدرت در دو رویداد پیش رو شرکت کنید.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی از ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت و رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران صبح امروز (چهارشنبه نهم اردیبهشت) تهران به مقصد ترکیه ترک کرد و سپس راهی تاشکند پایتخت ازبکستان می شود.

امیررضا جمشیدی، امین وکیلی، سید سینا آل یاسین و وهاب اونق بازیکنان تیم‌های ملی والیبال ساحلی در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی و آسیا در تاشکند هستند.

علیرضا داودی به عنوان سرپرست، صابر هوشمند به عنوان سرمربی و اکبر مسیبی به عنوان داور اعزامی ملی پوشان ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.