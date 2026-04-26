۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

صعود تیم ملی والیبال ساحلی «ب» به مرحله یک چهارم

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» همانند تیم ملی «الف» به مرحله یک چهارم بازی‌های ساحلی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله یک هشتم رقابت های والیبال ساحلی بازی های ساحلی آسیا، امروز تیم ملی «ب» ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی به مصاف چین رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت. ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۵ نتایج ثبت شده در دو گیم این دیدار بود.

تیم ملی والیبال ساحلی «ب» با این پیروزی به مرحله یک چهارم راه یافت و در جمع ۸ تیم برتر قرار گرفت. پیش از این تیم ملی «الف» ایران هم به این مرحله راه یافته بود.

عبدالرئوف بستگانی هدایت تیم ملی والیبال ساحلی «ب» را بر عهده دارد.

