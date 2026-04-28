  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

بازیکن تیم والیبال ساحلی «ب»: انتقام تیم ملی «الف» را از عمان گرفتیم

بازیکن تیم ملی والیبال ساحلی «ب» پس از شکست عمان گفت: عمانی ها تیم الف ایران را که جزو برترین های آسیاست، حذف کردند و خوشحالم که توانستیم انتقام آنان را بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی قلعه نوی عضو تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران پس از راهیابی تیمش به فینال ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: هزاران مرتبه خدا را شکر می کنم پس از پنجاه روز دوری از خانواده و سختی حداقل نتیجه زحمات رو ببینیم و به فینال مسابقات صعود کنیم

وی ادامه داد: واقعا شرایط بازی امروزدر مرحله نیمه نهایی بسیار سخت بود و درهوای بارانی به مصاف تیم عمان که تیم بسیارقدری است، رفتیم. روز گذشته عمانی ها تیم الف ما را که جزو برترین های آسیاست را حذف کردند و خوشحالم که توانستیم انتقام آنان را بگیریم و به فینال بازی ها صعود کنیم.

قلعه نوی افزود: بازی پرفشاری مقابل عمانی ها داشتیم ست اول تو.انستیم آنان را مغلوب کنیم اما ست دوم تیم عمان که چیزی برای از دست دادن نداشت بسیار قوی ظاهر شد و ست را به نفع خود به پایان رساندند. در ست دوم باوجودیکه پایاپا تا امتیاز 12 پیش رفتیم اما خدا را شکربا همکاری که داشتیم توانستیم پیروز میدان شویم.

ملی پوش والیبال ساحلی "ب" گفت: امیدوارم فردا دردیدار فینال بازی خوبی ارائه دهیم و دل مردم را شاد کنیم.

کد مطلب 6813940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها