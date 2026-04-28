بازیکن تیم والیبال ساحلی «ب»: انتقام تیم ملی «الف» را از عمان گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی قلعه نوی عضو تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران پس از راهیابی تیمش به فینال ششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: هزاران مرتبه خدا را شکر می کنم پس از پنجاه روز دوری از خانواده و سختی حداقل نتیجه زحمات رو ببینیم و به فینال مسابقات صعود کنیم

وی ادامه داد: واقعا شرایط بازی امروزدر مرحله نیمه نهایی بسیار سخت بود و درهوای بارانی به مصاف تیم عمان که تیم بسیارقدری است، رفتیم. روز گذشته عمانی ها تیم الف ما را که جزو برترین های آسیاست را حذف کردند و خوشحالم که توانستیم انتقام آنان را بگیریم و به فینال بازی ها صعود کنیم.

قلعه نوی افزود: بازی پرفشاری مقابل عمانی ها داشتیم ست اول تو.انستیم آنان را مغلوب کنیم اما ست دوم تیم عمان که چیزی برای از دست دادن نداشت بسیار قوی ظاهر شد و ست را به نفع خود به پایان رساندند. در ست دوم باوجودیکه پایاپا تا امتیاز 12 پیش رفتیم اما خدا را شکربا همکاری که داشتیم توانستیم پیروز میدان شویم.

ملی پوش والیبال ساحلی "ب" گفت: امیدوارم فردا دردیدار فینال بازی خوبی ارائه دهیم و دل مردم را شاد کنیم.