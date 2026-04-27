۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

پایان کار تیم ملی والیبال ساحلی «الف» با شکست برابر عمان

تیم ملی والیبال ساحلی «الف» با شکست برابر عمان از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و با کسب جایگاه پنجم به کار خود در بازی‌های ساحلی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ساحلی «الف» در مرحله یک چهارم بازی های ساحلی آسیا امروز به مصاف عمان رفت و برابر این تیم با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

ملی پوشان ایران در گیم اول این دیدار به برتری ۲۱ بر۱۴ دست یافتند اما در گیم دوم و سوم با نتایج ۲۱ بر ۱۷ و ۱۸ بر ۹ شکست خوردند.

با شکست برابر عمان، تیم ملی والیبال ساحلی «الف» از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و در رده پنجم ایستاد.

این تیم پیش از صعود به مرحله یک چهارم و در مصاف با تیم های سریلانکا، بوتان، چین، سوریه و ژاپن صاحب ۵ برد متوالی شده بود.

علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری ترکیب سریلانکا، بوتان، چین، سوریه و ژاپن در بازی های ساحلی آسیا تشکیل می دادند.

