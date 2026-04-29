تیم ملی والیبال ساحلی «ب» ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های والیبال ساحلی در بازی های ساحلی آسیا، امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت) در سانیا برگزار شد.
در این دیدار ملی پوشان والیبال «ب» ایران برابر قطر متحمل شکست ۲ به صفر شدند.
ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی در دو گیم این دیدار به ترتیب با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۲ شکست خوردند. این نتایج در حالی رقم خورد که قطری ها مدال برنز المپیک را در اختیار دارند.
«شیخ جوآن» رئیس شورای المپیک آسیا، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و آرش فرهادیان سرپرست کاروان ورزش ایران نظارهگر دیدار تیم های والیبال ساحلی «ب» ایران و قطر در فینال ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی بودند.
نظر شما