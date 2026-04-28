به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلان نصرالله پژمانفر در تشریح نشست کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: در راستای بررسی ضریب امنیت در حوزه بهداشت و درمان، تاکنون سه جلسه تخصصی برگزار شده است؛ این نشستها شامل یک جلسه وبیناری، یک نشست با حضور رؤسای کمیسیونها و جلسه مذکور به منظور پیگیری دقیق مطالبات و مسائل این حوزه تشکیل شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه، وزارت بهداشت گزارشی جامع مبتنی بر پیشبینی تمامی سناریوهای احتمالی در کشور ارائه کرد. این گزارش حاکی از آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان برای مواجهه با سختترین شرایط ممکن بود؛ بهگونهای که برنامهریزیهای لازم برای ارتقای آمادگی بیمارستانها، مراکز درمانی و کادر درمان پیشبینی شده است.
وی با ابراز خرسندی از اقدامات صورتگرفته، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که آموزشهای لازم، اقدامات پیشگیرانه و تقسیمبندیهای عملیاتی برای مدیریت هرگونه رخداد احتمالی به صورتی کاملاً حرفهای انجام شده و این سطح از آمادگی در ارکان مختلف حاکمیت سلامت ایجاد شده است.
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت جهانی؛ عامل اصلی گرانی دارو
پژمانفر در ادامه با اشاره به بررسی چالشهای حوزه دارو در این نشست، گفت: متأسفانه در مقطع فعلی با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی مواجه هستیم که دلایل آن در جلسه امروز مورد واکاوی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح دلایل گرانی برخی داروها، به موضوع تغییر سیاستهای ارزی اشاره کرد و افزود: بخشی از داروهای وارداتی پیش از این با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) تأمین میشدند، اما حذف این ارز برای برخی اقلام، بهطور مستقیم موجب افزایش قیمت تمامشده این داروها در بازار شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، هزینههای جانبی را از دیگر عوامل گرانی دانست و تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از هزینههای سرباری است که بهواسطه تغییر قیمت محصولات پتروشیمی ایجاد شده است؛ همچنین تورم جهانی در حوزه دارو و مواد اولیه نیز تأثیرگذار بوده، به طوری که قیمت جهانی این اقلام بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است که تمامی این عوامل در کنار هم فشار قیمتی را به این بخش وارد کرده است.
تقویت سهم بیمهها در پوشش هزینههای دارویی با هدف حمایت از بیماران
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از مصرفکنندگان نهایی دارو خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما این است که سهم پرداختی بیماران به هیچ عنوان افزایش نیابد. راهکار اصلی برای تحقق این هدف، تقویت سهم بیمهها در پوشش هزینههای دارویی است؛ لذا مقرر شد وزارت بهداشت و کمیسیون اصل نود پیگیریهای لازم را انجام دهند تا با پیشبینی ردیفهای اصلاحی در بودجه، مابهالتفاوت قیمتی که تأمین آن برای بیماران دشوار است، از طریق منابع بیمهای جبران شود. ما با جدیت پیگیر هستیم تا در صورت هرگونه افزایش قیمت، بار مالی جدیدی به جیب مردم تحمیل نشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان درباره مصوبات این نشست اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد وزارت بهداشت گزارش تفصیلی و مکتوب خود را درباره فهرست اقلام دارویی که مشمول افزایش قیمت شدهاند به همراه دلایل کارشناسی این تغییرات، به کمیسیون ارائه کند. کمیسیون نیز پس از دریافت گزارشها، بر اساس وظایف ذاتی خود نسبت به صحتسنجی موارد اقدام خواهد کرد تا در نهایت گزارش دقیق آن به محضر ملت شریف ایران و دستگاههای ذیربط ارسال شود.
