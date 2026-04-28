محمودی: کارگران ستون فقرات اقتصاد و نماد اراده و تلاش کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهد محمودی روز سه‌شنبه در جریان بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان مرند که به مناسبت پاسداشت تلاش‌های جامعه کارگری انجام شد، با اشاره به جایگاه رفیع کارگران در توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد و نماد واقعی اراده و تلاش در مسیر استقلال کشور هستند.

وی افزود: حفظ کرامت انسانی، ارتقای سطح معیشت و تأمین امنیت شغلی این قشر، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه رسالتی اخلاقی و اجتماعی است که تمامی دستگاه‌های متولی باید بدون هیچ‌گونه اغماضی به آن پایبند باشند.

وی در ادامه با تبیین نقش حیاتی صنایع در شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه منطقه‌ای افزود: صنعتگران و تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، نقش بی‌بدیلی در پویایی اقتصاد ایفا می‌کنند.

محمودی گفت: تقویت زیرساخت‌های صنعتی و حمایت ساختاری از این بخش، مستقیماً به کاهش نرخ بیکاری، ارتقای سطح رفاه عمومی و توسعه متوازن شهرستان منجر خواهد شد و مسیر را برای رشد پایدار هموار می‌سازد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند همچنین بر لزوم نگاه استراتژیک و کلان به حوزه تولید تأکید کرد و اظهار داشت: توسعه صنعتی نیازمند یک اکوسیستم منسجم است که در آن، کارگر، کارفرما و نهادهای حاکمیتی در یک تعامل سازنده و هدفمند قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه هرگونه خلل در این چرخه، به منافع عمومی و ثبات اقتصادی آسیب وارد می‌کند، گفت: رویکرد قطعی مدیریت اجرایی شهرستان بر پایه رفع موانع بوروکراتیک، تسهیل‌گری در قوانین مزاحم و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های مولد استوار است.

محمودی با تأکید بر اینکه پویایی اقتصاد منطقه در گرو فعالیت مستمر واحدهای تولیدی است، یادآور شد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هم‌افزایی بیش از پیش با تولیدکنندگان هستند تا فعالان این عرصه بتوانند بدون دغدغه‌های حاشیه‌ای به تولید ثروت و اشتغال‌زایی بپردازند.

فرماندار مرند در دیدار با کارگران و کارفرمایان یک واحد صنعتی فعال در زمینه تولید آجر ماشینی و سفال نیز گفت:رسیدگی به مشکلات صنایع وظیفه‌ای همگانی است و مدیریت شهرستان مطالبات مربوط به هزینه‌های سنگین حامل‌های انرژی و موانع جاری تولید را با جدیت و از طریق مراجع ذی‌ربط استانی و ملی پیگیری خواهد کرد.

در جریان این ارزیابی میدانی، مدیریت واحد تولیدی مذکور با تشریح وضعیت موجود، بر فشار مضاعف هزینه‌های سربار، به‌ویژه افزایش تعرفه‌های مصرف گاز و سوخت، انباشت بدهی‌ها و دشواری تامین مخارج جاری تأکید کرد و خواستار انجام آنالیز دقیق و کارشناسی هزینه‌های تولید از سوی نهادهای متولی شد.

انجام بازدیدهای تخصصی توسط کارشناسان بخش صنعت برای ارزیابی وضعیت استهلاک ماشین‌آلات و همچنین لزوم اتخاذ تصمیمات فوری جهت رسیدگی به کمبودهای زیرساختی و ارتقای سطح امنیتی شهرک‌ صنعتی، از دیگر مطالبات ساختاری بود که در این دیدار به منظور پایداری تولید مورد تاکید قرار گرفت.

در حاشیه این بازدید میدانی، با اهدای لوح سپاس از کارگران نمونه و تلاشگر حاضر در خطوط تولید این واحدهای صنعتی، به پاس تعهد و نقش‌آفرینی آنان در حفظ سنگر تولید اقتصاد محلی، قدردانی به عمل آمد.