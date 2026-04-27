به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو؛ ظهر امروز (دوشنبه - ۷ اردیبهشتماه) مراسم اهدای احکام سرمربیگری و مربیگری تیم ملی ووشو ایران در دو بخش ساندا و تالو تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با حضور امیر صدیقی رئیس، مجید ملکی دبیرکل، مهدی خانی مدیر تیمهای ملی فدراسیون و سرمربیان و مربیان تیمهای ملی برگزار شد.
در این نشست صدیقی اظهار داشت: ووشو الحمدلله از جمله رشتهها و فدراسیونهایی بوده که در سال پرترافیک گذشته، برنامههای خود را به خوبی انجام داده و تمامی رویدادها اعم از اردوهای تیمهای ملی، لیگها و مسابقات قهرمانی کشور در کنار اعزامها را به درستی برگزار نموده. مجموعه فدراسیون و تیمهای ملی نشان دادند که پویا عمل میکنند و همین امر انتظارها از ما در رویداد مهم آتی را افزایش دادهاست.
وی در ادامه بیان داشت: البته به این که انتظار از ووشو پرافتخار برای افتخارآفرینی و تداوم آن از ما بالا باشد، عادت داریم. ووشو پیش از این هم نشان داده که ظرفیت بالایی برای مدالآوری دارد و در واقع مزیت نسبی کاروان ورزش کشور ماست. امروز هم به شما مربیان پرافتخار که در مسیر بازیهای آسیایی کنارمان هستید، خوشآمد میگویم.
رئیس فدراسیون با تأکید بر این که جذب قهرمانان بلافاصله پس از پایان دوره قهرمانی به عرصه مربیگری اتفاق مهمی است، گفت: این از توانمندیهای فدراسیون و خانواده ووشو ایران است که بازیکنان در مدت کوتاهی پس از پایان دوره حرفهای، توانایی حضور در کادرفنی را دارند. رسالت مهمی بر دوش تکتک شما اعضای کادرفنی است و در وافع سرنوشت یک نسل از ووشو کشور در بازیهای آسیایی در دستان شماست.
وی در این رابطه تصریح داشت: از شما انتظار داریم که تمام توان، وقت و تمرکز خود را برای بالا بردن پرچم پرافتخار ایران در بازیهای آسیایی بگذارید و این فرصت مهم را مغتنم بدانید. فدراسیون در امر آمادهسازی هر چه بهتر تیم ملی در حد بضاعت و توان خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
صدیقی در پایان گفت: اکنون در شرایط خاصی هستیم که حفظ اتحاد، برادری و همدلی بسیار مهم است. ووشو همیشه بار مدالآوری را بر دوش کشیده و اکنون هم نباید بگذاریم مدالهای دوره قبل از دستمان بیفتد. باید با تمام قوا پیش برویم و با بهترین شرایط، بتوانیم در پایان بازیهای آسیایی از نتایجی که کسب کردهایم، راضی باشیم.
در بخش پایانی نیز سرمربیان و مربیان تیمهای ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو ضمن تشکر از اعتماد رئیس فدراسیون، به بیان دغدغههای خود پرداختند و در پایان نیز عکسی به یادگار گرفته شد.
