اقلام ممنوعه در پرواز زائران حج چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ رعایت قوانین و الزامات پروازی و فرودگاهی از سوی زائران کشورمان می تواند، روند خدمت رسانی در زمان عزیمت به کشور میزبان را تسهیل کند که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

زائران در زمان مراجعه به فرودگاه توجه کنند؛ اقلام ممنوعه مانند قیچی، تیغ و کارد میوه خوری همراه نداشته باشند.

از همراه داشتن داروهای گیاهی پودر شده، آبلیمو، سرکه و عرقیجات گیاهی خودداری نمایند.

در طول پرواز سرویس پذیرایی مناسب به مسافران ارائه می‌گردد؛ بنابراین زائران از همراه داشتن هرگونه غذاهای پخته شده و سرد خودداری کنند.

حمل کالاهایی مانند پاور بانک، فندک، گاز فشرده، انواع اسپری خوشبوکننده در کابین هواپیما ممنوع است و همراه داشتن ویلچر برقی نیز در سفر حج مجاز نیست.

درخصوص عوارض فرودگاهی پیشنهاد می‌شود زائران بیت الله الحرام قبل از ورود به فرودگاه ها از طریق درگاه‌های رسمی عوارض مربوطه را پرداخت نمایند تا در ازدحام احتمالی درگاه‌های مستقر در فرودگاه قرار نگیرند.

مدارک مورد نیاز برای این سفر شامل گذرنامه معتبر (با اعتبار کافی) ، کارت واکسیناسیون (در صورت درخواست) و نسخه معتبر پزشک برای داروهای تخصصی همراه زائران است.