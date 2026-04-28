برگزاری ۱۰۷۰۰ جلسه دادرسی الکترونیک در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در تشریح دستاوردهای دادگستری کل استان البرز در سال گذشته به اقدامات انجام شده در مسیر تحقق دادرسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی که بر هوشمندسازی فرآیندها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حذف رویه‌های سنتی کاغذی تأکید دارد، دادگستری کل استان البرز با هدف ارتقای حقوق شهروندان و حداکثرسازی دسترسی برای ارباب‌رجوع، خدمات دادرسی الکترونیک را با آموزش قضات و کارکنان قضایی پیگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در سال گذشته توانستیم در ادامه روند رو به رشد دادرسی الکترونیک در استان با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته، راه‌اندازی سامانه‌های نوین و به‌روزرسانی سیستم‌های موجود، تعداد جلسات دادرسی الکترونیک را به حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ جلسه در سال ۱۴۰۴ افزایش دهیم.

وی متذکر شد: با توجه به کاهش تردد و جابجایی و صرفه جویی در زمان و هزینه، قطعا ادامه این روند می‌تواند موجبات افزایش رضایت‌مندی عمومی نسبت به خدمات قضایی شده و تسهیل دسترسی مردم به عدالت را ارتقا دهد.