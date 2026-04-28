  1. استانها
  2. بوشهر
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

مدیرکل بازرسی بوشهر: فعالیت های آبزی پروری با تکیه بر دانش توسعه یابد

بوشهر- مدیر کل بازرسی استان بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت های استان، فعالیت های آبزی پروری با تکیه بر دانش توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز تکثیر میگو در شهرستان تنگستان اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه شیلات و آبزی پروری است که باید نگاه ویژه ای به این حوزه صورت گیرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های نظارتی دامپزشکی و همچنین این مرکز تکثیر میگو بیان کرد: فعالیت سازنده این مرکز موجب رضایتمندی است و از همه مهمتر استفاده از نیرو و دانش متخصصان داخلی است که در پیشبرد اهداف علمی و تولید بسیار تاثیرگذار است.

مدیر کل بازرسی استان بوشهر تاکید کرد: در راه سربلندی و ارتقای کشور و به نیروی خوب و متخصص بیشتر بها داده شود و در جهت تولیدات داخلی با استفاده از همین پتاسیل ها توسعه کشور را شاهد باشیم.

در این بازدید از بخش های مختلف بازدید و نحوه فعالیت مرکز تکثیر را از نزدیک مشاهده شد و مسائل و موارد مرتبط با کار آبزی پروری مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

در این نشست دغدغه‌ها و خواسته های مدیر مرکز تکثیر پیرامون فعالیت های حوزه آبزی پروری مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 6813888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

