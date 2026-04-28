مدیرکل بازرسی بوشهر: فعالیت های آبزی پروری با تکیه بر دانش توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز تکثیر میگو در شهرستان تنگستان اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه شیلات و آبزی پروری است که باید نگاه ویژه ای به این حوزه صورت گیرد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های نظارتی دامپزشکی و همچنین این مرکز تکثیر میگو بیان کرد: فعالیت سازنده این مرکز موجب رضایتمندی است و از همه مهمتر استفاده از نیرو و دانش متخصصان داخلی است که در پیشبرد اهداف علمی و تولید بسیار تاثیرگذار است.

مدیر کل بازرسی استان بوشهر تاکید کرد: در راه سربلندی و ارتقای کشور و به نیروی خوب و متخصص بیشتر بها داده شود و در جهت تولیدات داخلی با استفاده از همین پتاسیل ها توسعه کشور را شاهد باشیم.

در این بازدید از بخش های مختلف بازدید و نحوه فعالیت مرکز تکثیر را از نزدیک مشاهده شد و مسائل و موارد مرتبط با کار آبزی پروری مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

در این نشست دغدغه‌ها و خواسته های مدیر مرکز تکثیر پیرامون فعالیت های حوزه آبزی پروری مطرح و مورد توجه قرار گرفت.