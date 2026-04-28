به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان، ظهر سه شنبه نشست مشترک اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان و کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار و در پایان آن تفاهم‌نامه‌ای در حوزه آموزش‌های مهارتی منعقد شد.

در این نشست که با حضور سیدعلی علوی مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان، رضا طوسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان و جمعی از معاونان و مدیران دو دستگاه برگزار شد، بر توسعه مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار تأکید شد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان در این جلسه با اشاره به رویکرد تقاضامحور این سازمان، اظهار کرد: هدف اصلی، ارائه آموزش‌هایی است که به اشتغال پایدار منجر شود و در این مسیر از ظرفیت آموزشگاه‌های آزاد نیز بهره گرفته می‌شود.

وی افزود: مهارت‌آموزی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان است و برنامه‌ریزی‌های هدفمندی برای گسترش این آموزش‌ها در میان روستاییان، جویندگان کار و مددجویان انجام شده است.

در ادامه، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان نیز با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش، گفت: استعدادیابی و هدایت مددجویان به سمت مهارت‌های مورد نیاز بازار، از اولویت‌های این نهاد است.

در این نشست، موضوعاتی از جمله شناسایی استعدادهای مهارتی، توسعه آموزش در مناطق محروم، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزشی، طراحی سازوکارهای ارزیابی اثربخشی دوره‌ها و اتصال آموزش‌ها به بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با تأکید بر اجرای دقیق، زمان‌بندی مشخص و رویکرد نتیجه‌محور به امضای طرفین رسید؛ اقدامی که در راستای افزایش اشتغال‌پذیری، تقویت کارآفرینی و کاهش فقر مهارتی در استان ارزیابی می‌شود.