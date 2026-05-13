۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

طوسی: توانمندسازی مددجویان با محوریت مهارت‌آموزی مورد توجه قرار گیرد

سنندج- مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: رویکرد اصلی این نهاد توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت از طریق آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با دانشگاه ملی مهارت استان کردستان با تأکید بر تغییر رویکرد این نهاد از حمایت‌های صرف معیشتی به سمت توانمندسازی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف کمیته امداد، فراگیری مهارت‌های کسب‌وکار توسط مددجویان مستعد و ایجاد زمینه برای درآمد پایدار و خوداتکایی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی افزود: ما معتقدیم مسیر کاهش وابستگی به حمایت‌های مستقیم، از آموزش و مهارت‌آموزی می‌گذرد.

وی اذعان کرد: در همین راستا، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌ویژه دانشگاه ملی مهارت، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح مهارت‌های شغلی و افزایش فرصت‌های اشتغال برای جامعه هدف ایفا کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان ادامه داد: توسعه آموزش‌های کاربردی و حرفه‌آموزی، یکی از محورهای جدی برنامه‌های ماست و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های علمی استان، مسیر توانمندسازی مددجویان را تسریع کنیم.

طوسی همچنین با اشاره به اهمیت تعاملات بین‌نهادی گفت: هم‌افزایی میان نهادهای حمایتی و مراکز علمی، می‌تواند به شکل‌گیری مدل‌های موفق اشتغال‌زایی منجر شود که در نهایت به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت اقتصاد خانواده‌ها کمک خواهد کرد.

