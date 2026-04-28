تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت روان در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید حسن موسوی‌چلک، روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در مراسم روز روانشناس و مشاور با اشاره به شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: شرایط جنگ اهمیت دسترسی مردم به خدمات سلامت روان را بیش از پیش مشخص ساخت و به همین دلیل مراسم امسال با شعار «مشارکت روانشناختی در تقویت تاب‌آوری فردی و اجتماعی در شرایط بحران» برگزار می‌شود.

وی افزود: همه ما در این شرایط در کنار مردم هستیم و هر چقدر بیشتر در کنار هم باشیم، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام خدمات روانشناختی و اجتماعی بیشتر نمایان خواهد شد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه در روزهای جنگ همه تشکل‌های دولتی و غیردولتی این حوزه بسیج شدند تا مردم احساس تنهایی نکنند، گفت: تمامی ظرفیت‌های مشاوره‌ای از طریق صدای مشاور و مراکز دولتی و غیردولتی فعال شد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت روان تسهیل شود همچنین اتفاق خوب این بود که در سازمان بهزیستی بیش از ۸۰ راهنمای عمل تخصصی ویژه دوران جنگ تدوین شد و ۱۸ هزار بروشور آموزشی نیز برای آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی تهیه و توزیع شد.

باید تلاش کنیم با کمک سازمان‌های مختلف و بخش غیردولتی به یک مدل متناسب با شرایط جنگ در حوزه روانشناختی و مشاوره برسیم، مدلی که نه تنها در بخش‌های مختلف کشور قابل استفاده باشد بلکه بتوان آن را به خارج از کشور نیز ارائه کرد.

در ادامه این مراسم، ابراهیم غفاری مدیرکل دفتر خدمات مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به نقش این سازمان در حوزه سلامت اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی نقش مهمی در ترویج بهتر زیستن دارد و خدمات مختلفی ارائه می‌کند که می‌تواند در بهبود شرایط زندگی و ارتقای سلامت روان مؤثر باشد.

وی افزود: تحقیقات مختلف نشان می‌دهد افرادی که از بهزیستی روانشناختی بالاتری برخوردارند در روابط اجتماعی، شغلی و خانوادگی موفق‌تر هستند و این موضوع به آن‌ها کمک می‌کند در برابر مشکلات تاب‌آورتر باشند.

غفاری تصریح کرد: مأموریت اصلی دفتر مشاوره سازمان بهزیستی ارتقای سلامت روان، بهبود کیفیت زندگی و تقویت بنیان خانواده است و تمامی فعالیت‌ها در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب‌های روانشناختی با همین رویکرد طراحی می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی با اشاره به توسعه مراکز مشاوره اظهار کرد: خط صدای مشاور ۱۴۸۰ از سال ۱۳۷۱ در تهران راه‌اندازی شد و اکنون در ۳۱ استان کشور فعال است. در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تماس موفق با این خط برقرار شد. همچنین ۸۰ مرکز دولتی و سه هزار مرکز غیردولتی مشاوره در کشور فعال هستند که در مجموع به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشاوره حضوری ارائه کرده و بیش از سه میلیون جلسه مشاوره برگزار کرده‌اند.

غفاری با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای ارتقای دانش روانشناسان گفت: برای به‌روز بودن روانشناسان از ظرفیت اساتید دانشگاه‌ها استفاده می‌کنیم و برنامه آموزش تخصصی روانشناسان را به‌صورت مستمر در دستور کار داریم.

وی افزود: در این راستا، ۱۷ هزار و ۷۴۶ نفر در قالب هزار و ۶۲۷ دوره آموزشی حضور یافتند و مباحثی همچون پیشگیری از خودکشی، کاهش طلاق، غربالگری کودکان، آموزش بهبود و ارتقای خانواده، آموزش پیش از ازدواج، مهارت‌های خانواده و مسائل دوره نوجوانی به آن‌ها آموزش داده شد. بیش از ۵۲۰ هزار نفر نیز از آموزش‌های ارتقایی این حوزه بهره‌مند شدند.

غفاری در ادامه به عملکرد حوزه مشاوره در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در این ایام، ۱۷۶ هزار و ۵۷۸ تماس با صدای مشاور ۱۴۸۰ برقرار شد که از این تعداد، ۱۳۰ هزار تماس توسط زنان و حدود ۴۰ هزار تماس توسط مردان انجام شد. بیشترین تماس‌ها به تعداد ۹۱ هزار و ۵۰۴ مورد مربوط به مشکلات خانوادگی بود.

مدیرکل دفتر خدمات مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی همچنین از فعالیت پنج هزار داوطلب در تیم‌های محب خبر داد و گفت: این تیم‌ها در دوران جنگ ۲۰ هزار محتوای آموزشی و حمایتی تولید کردند و تلاش شد در این شرایط در کنار مردم باشیم ضمن اینکه برنامه‌هایی نیز برای ارائه خدمات سلامت روان در دوره پساجنگ در دستور کار قرار می‌گیرد.