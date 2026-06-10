شناسایی ۲۰ درصد افراد «پرخطر» در غربالگری سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم غفاری مدیرکل دفتر امور مشاوره سازمان بهزیستی، از اجرای طرح سنجش ملی سلامت روان با هدف شناسایی افراد در معرض آسیبهای روانی ناشی از جنگ و بحران و ارائه خدمات تخصصی به آنان خبر داد. این طرح با رویکرد غربالگری سریع، طبقهبندی سطح خطر و ارجاع هدفمند افراد اجرا میشود و تمامی افراد بالای ۱۸ سال میتوانند در آن شرکت کنند.
غفاری با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، شناسایی زودهنگام و مداخله سریع در حوزه آسیبهای روانی ناشی از جنگ است، افزود: سازمان بهزیستی با اجرای این طرح به دنبال شناسایی افرادی است که در جنگ اخیر دچار اختلال استرس پس از سانحه شدهاند. سامانه شناسایی سریع مشکلات روانشناختی برای ارائه خدمات مداخلات زودهنگام در پیامدهای ناشی از بحران جنگ ویژه افراد ۱۸ سال به بالا طراحی شده و در اختیار همه شهروندان قرار گرفته است همچنین تلاش کردهایم اطلاعرسانی لازم را به شهروندان انجام دهیم.
مدیرکل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: شهروندان میتوانند از طریق سامانه طراحی شده به نشانی https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen مراجعه کرده و پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند.
وی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: نکته مهم در این برنامه، شناسایی بهموقع و مداخلات زودهنگام است به این معنا که هم به دنبال شناسایی سریع افراد هستیم و هم مداخلات بهنگام و زودهنگام را برای شهروندانی که در این جنگ دچار استرس پس از سانحه شدهاند، ارائه میکنیم.
۶۶ درصد زنان شرکت کننده در طرح سنجش سلامت زنان هستند
غفاری افزود: تا امروز بیش از ۸۰ هزار نفر در این طرح مشارکت داشتهاند که ۶۶ درصد آنان را زنان و ۳۴ درصد را مردان تشکیل میدهند. بیشترین گروه سنی شرکتکننده در این طرح، افراد ۳۶ تا ۴۵ سال بودهاند و پس از آن گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال قرار دارد. کمترین میزان مشارکت نیز مربوط به سالمندان بوده است. بیشترین شرکتکنندگان دارای مدرک کارشناسی بودهاند و متأهلان نیز بیشترین تعداد مشارکتکنندگان را تشکیل دادهاند به طوری که از مجموع ۸۰ هزار شرکتکننده بیش از ۵۰ هزار نفر متأهل بودهاند.
مدیرکل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت شغلی شرکتکنندگان گفت: بیشترین مشارکت از نظر وضعیت اشتغال مربوط به زنان خانهدار بوده و پس از آن کارمندان و افراد دارای مشاغل آزاد قرار دارند. همچنین حدود ۵ هزار نفر از شرکتکنندگان را کارگران و حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر را بازنشستگان تشکیل میدهند. بیشترین میزان مشارکت در این طرح مربوط به استانهای مازندران و گیلان بوده است.
۲۰ درصد افراد شرکت کننده پرخطر تشخیص داده شدند
غفاری درباره نتایج اولیه غربالگری اظهار کرد: ۲۰ درصد از افراد شرکتکننده به عنوان افراد پرخطر شناسایی شدهاند. از این تعداد نیمی درخواست دریافت خدمات از مراکز بهزیستی را داشتهاند و نیمی دیگر اعلام کردهاند که برای درمان به مراکز مورد نظر خود مراجعه میکنند. برای افرادی که تمایل به دریافت خدمات از مراکز منتخب بهزیستی دارند، اسامی به صورت روزانه و به تفکیک استان در اختیار ادارات کل استانها قرار میگیرد و سپس به شهرستانها ارسال میشود تا با این افراد تماس گرفته شده و مرکز مورد نظر برای دریافت خدمات به آنان معرفی شود.
مدیرکل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای افرادی که در غربالگری در سطح خطر متوسط ارزیابی شدهاند، توصیه شده است از محتوای آموزشی موجود در سامانه استفاده کنند همچنین در صورت تمایل به شرکت در کلاسهای آنلاین میتوانند شماره تلفن همراه خود را ثبت کنند تا پس از طراحی و برگزاری این دورهها، زمان و لینک شرکت در کلاسها برای آنان ارسال شود.
وی گفت: به افرادی که در گروه کمخطر قرار گرفتهاند نیز توصیه شده است با خط ۱۴۸۰ صدای مشاور تماس بگیرند و از خدمات مشاوره و راهنمایی همکاران سازمان بهزیستی بهرهمند شوند. افرادی که به عنوان پرخطر شناسایی میشوند برای دریافت مداخلات روانشناختی به مراکز منتخب ارجاع داده خواهند شد. در صورتی که افراد روند درمان خود را ادامه ندهند، احتمال عود مشکلات روانشناختی وجود دارد بنابراین توصیه میشود مراحل درمان را به طور کامل طی کنند.
وی تأکید کرد: تمامی خدمات ارائه شده در این طرح با همکاری دستگاههای همکار به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر امور مشاوره و روانشناختی سازمان بهزیستی کشور درباره زمان اجرای طرح نیز گفت: بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این برنامه از اول تا ۳۱ خردادماه است و در صورت استقبال شهروندان، اجرای آن تمدید خواهد شد. این نوع غربالگریها برای دوران پس از جنگ و بحران طراحی شدهاند و معمولاً حدود یک ماه پس از پایان حادثه یا بحران اجرا میشوند تا امکان شناسایی و مداخله مؤثر برای افراد آسیبدیده فراهم شود.
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