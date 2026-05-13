اولویت سازمان بهزیستی برای توسعه خدمات مشاوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سیدحسن موسوی‌چلک، با اشاره به اهمیت پیگیری میدانی مسائل اجتماعی گفت: در حوزه سلامت اجتماعی لازم است مسائل به‌صورت دقیق رصد و پیگیری شود تا بتوان خدمات مؤثر و به‌موقع به جامعه هدف ارائه کرد.

وی با بیان اینکه برنامه «پایش ملی رصد روان» با هدف بررسی وضعیت سلامت روان جامعه در حال اجراست، افزود: این برنامه از ابتدای خردادماه برای عموم اجرا می‌شود و تلاش دارد از طریق ابزارهای ساده ارزیابی، وضعیت روانی افراد را بررسی کرده و در صورت نیاز، مسیر دریافت خدمات تخصصی را برای آنان تسهیل کند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر تقویت نظام ارجاع در حوزه خدمات روان‌شناختی ادامه داد: در این طرح، پرسشنامه‌ای کوتاه طراحی شده که در مدت زمان کوتاهی تکمیل می‌شود و در صورت نیاز، افراد برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به سطوح بعدی ارجاع داده می‌شوند.

موسوی‌چلک همچنین بر توسعه خدمات مشاوره از راه دور تأکید کرد و گفت: با تدوین دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های لازم، توسعه مشاوره آنلاین در دستور کار قرار گرفته تا دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای تسهیل شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سالمندی اظهار داشت: سال گذشته بیش از سه هزار مشاوره در حوزه سالمندی ارائه شد و امسال نیز برنامه‌های آموزشی و تخصصی برای ارتقای توانمندی مشاوران و گسترش خدمات در این حوزه در حال اجراست.