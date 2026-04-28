به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، با محوریت استفاده از ظرفیت فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان به سازه‌های مسکونی، زیرساخت‌های شهری و حوزه حمل و نقل کشور، در محل معاونت علمی، برگزار شد.

فرزانه صادق، در این نشست با تأکید بر اهمیت و نقش راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی و ارتقای زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در شرایط پس از حملات اخیر دشمن گفت: باید از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های روزآمد آنها در بازسازی سازه‌های مسکونی و زیرساخت‌های شهری و حمل و نقل بهره گرفت.

حسین افشین، نقش زیست‌بوم فناوری و نوآوری را در توسعه کشور در بخش‌های مختلف، به ویژه ساختمان‌ها، حمل و نقل و شهرسازی، یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید مجال نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها در این حوزه را فراهم کنیم، زیرا ضمن تسریع در فرآیند بازخدمت‌رسانی حوزه حمل و نقل و شهرسازی، فناوری این شرکت‌ها، تاب‌آوری و بهره‌وری زیرساخت‌های ما را در بلندمدت به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

رییس بنیاد ملی نخبگان، در ادامه افزود: پیوند میان شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان با حوزه شهرسازی، ضمن ارتقای تاب‌آوری ما در برابر بحران‌ها، کاهش هزینه‌ها و حفظ محیط زیست را به همراه دارد.

وی از آمادگی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، برای ایجاد این پیوند گفت و ادامه داد: ما نیز با تمام توان این آمادگی را داریم که پیوند میان شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه راه، حمل و نقل و ساختمان را بیش از پیش تقویت کرده و موانع پیش روی همکاری این دو بخش را برطرف کنیم.

در این جلسه، مقرر شد مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی در قالب کارگروه مشترک، با حضور معاونین دو دستگاه تشکیل شود تا مسیرهای اجرایی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در پروژه‌های راه‌سازی، نوسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده و هوشمندسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل تدوین شود.

همچنین مقرر شد فرآیندهای تسهیل‌گری برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های ملی راه و ساختمان، تقویت شود.