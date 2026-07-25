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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

«برنامه ملی تاب‌آوری ملت» برای ارتقای سلامت تدوین شد

«برنامه ملی تاب‌آوری ملت» برای ارتقای سلامت تدوین شد

ساری- معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ارائه «برنامه ملی تاب‌آوری ملت» به کمیسیون اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی‌چلک شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان مازندران در ساری، با بیان اینکه سلامت اجتماعی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بهزیستی به شمار می‌رود، اظهار کرد: این سازمان بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های متنوعی را برای ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم اجرا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خدمات حوزه سلامت روان و اجتماعی برای همه اقشار جامعه پیش‌بینی شده است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده در چند مرحله پژوهشی نشان می‌دهد شرایط جنگی آثار قابل توجهی بر سلامت جسم و روان مردم بر جای گذاشته است.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی از این شرایط آسیب دیده‌اند، گفت: یافته‌های مطالعات نشان می‌دهد ۵۶ درصد سالمندان در دوران جنگ اضطراب را تجربه کرده‌اند.

موسوی‌چلک ادامه داد: همچنین ۲۷ درصد از سالمندان از کاهش احساس امنیت خبر داده‌اند و ۶۰ درصد نیز به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های معیشتی، شوک اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند، تصریح کرد: این گروه بیش از دیگران نسبت به تداوم دریافت خدمات درمانی، حمایتی و سلامت روان از سوی دولت ابراز نگرانی داشته‌اند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه از ارائه «برنامه ملی تاب‌آوری ملت» به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و افزود: این برنامه با هدف تقویت توان جامعه برای مواجهه با بحران‌ها و مدیریت سلامت جسمی و روانی مردم تدوین شده و پس از طی مراحل بررسی، مبنای اقدامات ملی در حوزه تاب‌آوری اجتماعی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6898946

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