به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی‌چلک شامگاه شنبه در نشست شورای اداری استان مازندران در ساری، با بیان اینکه سلامت اجتماعی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بهزیستی به شمار می‌رود، اظهار کرد: این سازمان بر اساس سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های متنوعی را برای ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم اجرا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خدمات حوزه سلامت روان و اجتماعی برای همه اقشار جامعه پیش‌بینی شده است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده در چند مرحله پژوهشی نشان می‌دهد شرایط جنگی آثار قابل توجهی بر سلامت جسم و روان مردم بر جای گذاشته است.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی از این شرایط آسیب دیده‌اند، گفت: یافته‌های مطالعات نشان می‌دهد ۵۶ درصد سالمندان در دوران جنگ اضطراب را تجربه کرده‌اند.

موسوی‌چلک ادامه داد: همچنین ۲۷ درصد از سالمندان از کاهش احساس امنیت خبر داده‌اند و ۶۰ درصد نیز به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی‌های معیشتی، شوک اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت سالمندانی که به تنهایی زندگی می‌کنند، تصریح کرد: این گروه بیش از دیگران نسبت به تداوم دریافت خدمات درمانی، حمایتی و سلامت روان از سوی دولت ابراز نگرانی داشته‌اند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه از ارائه «برنامه ملی تاب‌آوری ملت» به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و افزود: این برنامه با هدف تقویت توان جامعه برای مواجهه با بحران‌ها و مدیریت سلامت جسمی و روانی مردم تدوین شده و پس از طی مراحل بررسی، مبنای اقدامات ملی در حوزه تاب‌آوری اجتماعی قرار خواهد گرفت.