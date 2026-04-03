به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز جمعه با اشاره به آسیب دیدن ۶۰ باب مدرسه استان بر اثر بمبارانهای رژیم آمریکایی-صهیونیستی گفت: تا ۱۴ فروردین ماه ۶۰ باب مدرسه و فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی استان در سطوح مختلف (صفر تا ۲۰، ۲۰ تا ۵۰ و ۵۰ تا ۱۰۰ درصد) آسیب دیدهاند. همچنین ۱۵ شهید دانشآموز، سه همکار فرهنگی (۲ بازنشسته و یک شاغل) و ۲ معلم و یک دانشآموز جانباز، از جمله خسارتهای انسانی این حملات بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مدارس آسیبدیده تا ۴۰ درصد تخریب شدهاند خاطرنشان کرد: بازسازی بسیاری از مدارس با همکاری وزارت، اداره کل نوسازی و خیران آغاز شده است. آذربایجان شرقی سومین استان کشور در حوزه مدرسهسازی است و حداکثر ۱۰ روز پس از پایان جنگ، تمام مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
صادقی با تأکید بر لزوم تداوم ماموریتهای آموزشی و اداری در ایام جنگ گفت: همه امور از جمله صدور احکام فروردینماه فرهنگیان با اعمال افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، ساماندهی نیروی انسانی و برگزاری جلسات وبیناری بدون وقفه در جریان است. از ۱۵ فروردین، ادارات با ظرفیت ۴۰ درصد فعالیت خود را آغاز میکنند و احکام جدید فرهنگیان از فردا صادر میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص آموزش دانشآموزان اطمینانبخشی کرد و افزود: کلاسهای درس از ۱۵ فروردین به صورت غیرحضوری در شبکه شاد برگزار میشود. برنامهریزی آموزش در سه محور تدریس آنلاین، مدرسه تلویزیونی و توزیع بستههای درسی در روستاهای فاقد اینترنت انجام شده است. ساعتبندی پخش نیز برای مقاطع مختلف تحصیلی مشخص شده است.
صادقی در خصوص برگزاری امتحانات گفت: آزمونهای دوره اول متوسطه و پایه دهم به صورت استانی برگزار میشود. سال تحصیلی تا ۹ خرداد ادامه دارد و امتحانات از نهم خرداد شروع میشود. برای دانشآموزان پایه دوازدهم نیز تصمیمی به نفع آنان برای شرکت در امتحانات نهایی و کنکور اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به نقش فرهنگیان و دانشآموزان در دفاع مقدس، تصریح کرد: دشمن امروز نیز پیش از حمله به هر زیرساختی، مدرسه را هدف قرار میدهد، اما این حملات تنها بر مصممتر شدن معلمان و دانشآموزان میافزاید. فرهنگیان و دانشآموزان استان در این جنگ نیز نه سنگر علم و نه سنگر دفاع از میهن را خالی نکردهاند.
نظر شما