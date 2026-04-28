مقیمی: کاهش تولید پسماند با فرهنگ سازی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر سه شنبه در جلسه مدیریت پسماند شهرستان شفت که در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت ارتقای سطح آموزش در حوزه مدیریت پسماند اظهار کرد: آموزش و فرهنگسازی باید در اولویت کارگروه مدیریت پسماند قرار گیرد تا بتوانیم کاهش پایدار در تولید زباله ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت پسماند در روستاها افزود: بخشداران و دهیاران باید بهگونهای فعالیت کنند که میزان تولید زباله در روستاها به حداقل و حتی به صفر نزدیک شود تا بتوانیم روستاهای عاری از زباله داشته باشیم.
فرماندار شفت همچنین با اشاره به نقش شهرداریها در کاهش تولید زباله، گفت: شهرداریها موظفند آموزش تفکیک از مبدأ را به شهروندان ارائه دهند تا میزان تولید زباله شهری کاهش یابد.
مقیمی ادامه داد: صدور مجوزهای کسبوکار باید با هماهنگی اداره صمت و پس از دریافت نظر فنی و تخصصی بهداشت انجام شود. همچنین فعالیت ضایعاتفروشیها باید زیر نظر محیط زیست، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول بهطور مستمر کنترل شود.
وی تشکیل کمیسیون تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها را اقدامی مؤثر در تقویت نظارتها دانست و افزود: فعالسازی این ظرفیت قانونی میتواند در افزایش بازدارندگی و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با پسماند مؤثر باشد.
فرماندار شفت با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمنهاد در حوزه فرهنگسازی و فعالیتهای اجتماعی تصریح کرد: بهرهگیری از این ظرفیت میتواند به ارتقای آموزشهای مرتبط با محیط زیست و بهداشت کمک کند.
مقیمی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، از جمله آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان، گفت: انتظار ما از این دستگاهها برای تقویت آموزشهای مرتبط با بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیش از پیش است.
