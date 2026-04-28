عرضه اختصاصی ورق گرم ویژه خودروسازان؛ فردا در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حیدری اظهار کرد: عرضه اختصاصی ورق گرم برای تامین نیاز خودروسازان از فردا در بورس کالا آغاز می‌شود. این اقدام با هدف تأمین مواد اولیه صنایع خودروسازی و تنظیم بازار انجام می‌شود.

طبق اعلام صدا و سیما، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه افزود: محصولات سرد و پوششی فولاد مبارکه نیز هفته آینده در بورس کالا عرضه خواهد شد.

گفتنی است؛ عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا با هماهنگی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای متولی تنظیم بازار از روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.