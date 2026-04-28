نخستین عرضه فولاد مبارکه پس از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین عرضه ورق گرم فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵، پس از یک دوره وقفه ناشی از جنگ ۳۹ روزه، با سیگنال‌هایی معنادار از وضعیت واقعی بازار فولاد و صنایع پایین‌دستی همراه شد؛ عرضه‌ای که نه‌تنها به تعدیل انتظارات قیمتی انجامید، بلکه فاصله میان نرخ‌های بورس و بازار آزاد را نیز کاهش داد.

طبق گزارش صدا و سیما، در جریان معاملات روز دوشنبه ۷ اردیبهشت، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تالار فیزیکی بورس کالا، ۱۶۰ هزار و ۵۰ تن ورق گرم (HR) را عرضه کرد. با این حال، میزان تقاضای ثبت‌شده برای این محصول به ۹۷ هزار و ۷۹۰ تن محدود ماند و در نهایت تنها ۹۲ هزار و ۵۱۰ تن از این عرضه، بدون رقابت قیمتی و با نرخ پایه ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم معامله شد. شرایط فروش نیز به‌صورت ۶۰ درصد نقد و ۴۰ درصد اعتباری تعیین شده بود؛ مدلی که با هدف تحریک تقاضا در نظر گرفته شده، اما نتوانست به‌طور کامل بر رکود حاکم بر بازار غلبه کند.

این در حالی است که پیش از انجام این عرضه، ورق گرم در بازار آزاد توسط واسطه‌ها و دلالان با نرخ‌هایی تا محدوده ۱۳۰ تا حتی ۱۵۰ هزار تومان معامله می‌شد. با انتشار خبر عرضه در بورس کالا، قیمت‌ها در بازار آزاد با افتی قابل توجه، بیش از ۱۵ هزار تومان کاهش یافت و به محدوده ی قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ نشانه‌ای روشن از تأثیرگذاری عرضه‌های رسمی بر مهار قیمت‌های هیجانی و غیرواقعی.

کارشناسان، ضعف تقاضا در این عرضه را ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری می‌دانند؛ از جمله رکود عمیق در صنایع پایین‌دستی، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و فضای مبهم اقتصادی که موجب شده خریداران واقعی، تصمیم به تعویق خریدهای خود بگیرند. در چنین شرایطی، حتی ارائه بخشی از فروش به‌صورت اعتباری نیز نتوانسته محرک کافی برای افزایش تقاضا ایجاد کند.

در همین راستا، داوود آذرشب رئیس اداره تحلیل بازار فیزیکی بورس کالا، با اشاره به شرایط پیشین بازار اظهار کرد: پس از تحولات اخیر، نگرانی‌هایی درباره تأمین ورق فولادی در کشور شکل گرفته بود که همین موضوع به رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار خارج از بورس انجامید. با این حال، اقدام فولاد مبارکه در عرضه گسترده ورق گرم، با همراهی نهادهای سیاست‌گذار، توانست بخشی از این نگرانی‌ها را کاهش دهد و زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند.

وی گفت: این رویکرد تعاملی میان تولیدکنندگان بزرگ و نهادهای تصمیم‌گیر تداوم یابد تا از طریق تأمین مستمر مواد اولیه صنایع تکمیلی، از وارد آمدن آسیب به بخش تولید و افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

در مجموع، نخستین عرضه بزرگ ورق گرم در سال جاری را می‌توان نقطه آغاز اصلاح قیمتی در بازار فولاد دانست؛ مسیری که تداوم آن، بیش از هر چیز، به بازگشت تقاضای واقعی از سوی صنایع مصرف‌کننده و بهبود شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهد بود. تا آن زمان، به نظر می‌رسد فشار نزولی بر قیمت‌ها همچنان ادامه‌دار باشد و بازار در مسیر تعدیل تدریجی قرار گیرد