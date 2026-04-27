گزارش نادرست انجمن جهانی فولاد؛ ایران همچنان بر سکوی دهم تولید فولاد

مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخیراً انجمن جهانی فولاد (وُرلد استیل) در گزارشی ادعا کرده که ویتنام در ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی با تولید ۶.۴ میلیون تن فولاد در جایگاه دهم تولید فولاد دنیا ایستاده و جایگاه ایران را تصاحب کرده است. این گزارش «وُرلد استیل» به هیچ درست نیست؛ چراکه طبق آمارهای دقیق انجمن فولاد آلیاژی که با آمارهای سایر نهادهای رسمی در کشور همخوانی دارد، ایران در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ که تقریباً با دوره سه ماهه نخست ۲۰۲۶ مقارن است، ۷ میلیون و ۲۶۰ هزار تن فولاد تولید کرده که ۸۶۰ هزار تن بیشتر از تولید اعلامی برای ویتنام است. بنابراین، ایران همچنان بر سکوی دهم تولید فولاد دنیا قرار دارد.

وی افزود: سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی مقارن با دوره ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ است. تولید فولاد ایران توسط مراجع رسمی داخلی نظیر انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی بر اساس ماه‌های شمسی اعلام می‌شود. برای بازه ابتدای دی‌ماه تا انتهای اسفند ۱۴۰۴ که تقریباً مقارن با ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ است، تولید فولاد ایران ۷.۲۶ میلیون تن بوده و انجمن جهانی فولاد در گزارش خود در خصوص جایگاه ایران در تولید فولاد جهان اشتباه کرده است. ایران همچنان بعد از برزیل که ۸.۱ میلیون تن فولاد تولید کرده، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان در ۳ ماهه نخست ۲۰۲۶ است.

لزوم معافیت فولادی ها از محدودیت برق و گاز

رئیس انجمن فولاد آلیاژی در ادامه تصریح کرد: دشمن آمریکایی و اسرائیلی در ۷ فروردین امسال در اقدامی وحشیانه به شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان حمله کرد که متأسفانه این حمله باعث کاهش تولید فولاد کشور می‌شود. در چنین شرایطی برای اینکه صنعت فولاد ایران بتواند جایگاه جهانی خود را حفظ کند و بازار فولاد و صنایع پایین‌دستی و کسب‌وکارهای وابسته در کشور آسیب نبینند، امسال باید کارخانجات فولاد از هرگونه محدودیت مصرف برق و گاز معاف شوند تا بتوانند به صورت پایدار و با حداکثر ظرفیت به تولید خود ادامه دهند.

وی افزود: همزمان امیدواریم روند بازسازی کارخانجات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز به سرعت تکمیل شود تا این کارخانجات به مدار تولید برگردند. انجمن فولاد آلیاژی در کنار این شرکت‌ها است و ما آماده هرگونه همکاری و همراهی در روند بازسازی این کارخانجات هستیم.

محمدی گفت: سال ۱۴۰۴، تولید فولاد ایران به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید. با این وجود، نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های فولادسازی ایران در سال گذشته تنها ۶۳ درصد بود. امسال به هیچ وجه نباید محدودیت انرژی به شرکت‌های فولادی تحمیل شود تا آن‌ها بتوانند نرخ بهره‌برداری خود را بالا ببرند.

وی اظهار کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به تأمین پایدار برق و گاز صنعت فولاد کشور نیاز دارد. گذشته از این عامل مهم داخلی، ویتنام در سال ۲۰۲۵ به عنوان یازدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا، ۲۴.۷ میلیون تن فولاد تولید کرده و در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز تولید فولاد آن رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. بنابراین، اگر مسئولان و نهادهای دولتی درست عمل نکنند و انرژی صنایع فولاد کشور به صورت پایدار تأمین نشود، بعید نیست که در سال جاری و حتی در ماه‌های پیش‌رو ویتنام جایگاه ایران را در تولید جهانی فولاد تصاحب کند که البته با هوشیاری و درایت همگان این امر به وقوع نخواهد پیوست.