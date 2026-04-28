دیدار جانشین وزیر بهداشت با خانواده شهید مدافع سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفریان جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت به همراه جمعی از معاونان و مسئولان حوزه سلامت با خانواده شهید احمد محمدی، از شهدای مدافع سلامت، دیدار و گفتگو کردند.

در جریان این دیدار، خاطراتی از زندگی و مجاهدت های شهید احمد محمدی، پرستار فداکار کشورمان، بیان شد؛ شهیدی که از حضور در جبهه های مدافع حرم و اسارت در دست داعش در سوریه تا خدمت در خط مقدم مقابله با کرونا و نهایتاً دفاع از وطن در جنگ تحمیلی اخیر، همواره در مسیر ایثار و فداکاری گام برداشت.

همسر این شهید نیز با بیان خاطره ای از زندگی مشترک شان گفت: در زمان عقد، از من خواستند برایشان آرزوی شهادت کنم. با اینکه برایم سخت بود، اما این کار را انجام دادم. واسطه ازدواج ما فرمانده ایشان در سوریه بود که چند ساعت قبل از شهادت، شهید با او تماس گرفت و خواست خبر شهادتش را به خانواده اطلاع دهد.

به گفته خانواده شهید، احمد محمدی در حالی که در آمبولانس یکی از مراکز نظامی مشغول خدمت بود، هدف حمله قرار گرفت و به شهادت رسید. از این شهید، تنها یک انگشتر و یک قرآن به یادگار مانده است. وی دارای دو فرزند خردسال پسر است.

جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت در این دیدار با تأکید بر جایگاه ارزشمند کادر سلامت اظهار داشت: در وزارت بهداشت، خدمات را بیشتر از منظر فنی می بینیم، اما بازخورد مردم و مسئولان از جمله وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که دیروز در نشستی با وزیر بهداشت عنوان می کرد نشان می دهد این خدمات نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی جامعه دارد. حضور نیروهای اورژانس در جاده ها خود عاملی برای اطمینان بخشی به مردم است.

وی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، نظام سلامت در تمامی بحران ها عملکردی درخشان داشته و این موفقیت مرهون تلاش و ایثار نیروهای انسانی این حوزه است و شهید محمدی نیز نمونه ای برجسته از این روحیه ایثارگری است.

جعفریان با اشاره به نمونه هایی از فداکاری کادر سلامت گفت: در دوران های مختلف، شاهد از خودگذشتگی های بی نظیری بوده ایم؛ از جمله سرپرستار بیمارستان خارک که با وجود داشتن نوزاد، ۳۷ روز در جزیره ماند و به خدمت رسانی ادامه داد.

در ادامه، تاج الدین نیز با اشاره به آمار شهدای حوزه سلامت در جنگ تحمیلی اخیر گفت: در جنگ تحمیلی سوم، ۳۳۷۵ شهید داشتیم که ۲۶ نفر از آنها از مدافعان سلامت بودند. در میان این شهدا، ۱۱ زن حضور داشتند که دو نفر از آنها باردار بودند.

وی افزود: این جنگ با دفاع مقدس تفاوت داشت، چرا که به داخل شهرها کشیده شد و بیشترین حملات در تهران رخ داد. شهدای مدافع سلامت در این شرایط، مظلومیت ویژه ای داشتند. نگاه وزیر بهداشت به تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران سلامت، نگاهی ارزشمند و ریشه دار است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.