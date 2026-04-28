نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی ووشو مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، رقابتهای ساندا و تالو دروناردویی انتخابی تیم ملی ووشو برای شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی- ناگویا امروز سه شنبه با حضور نفرات برتر رقابتهای قهرمانی کشور برگزار شد.
در این مسابقات که امیر صدیقی، رئیس فدراسیون همراه با مجید ملکی، دبیرکل و سرمربیان و اعضای کادرفنی تیمهای ملی ساندا و تالو آن را زیرنظر داشتند، در اوزان ۵۶-، ۶۰-، ۶۵-، ۷۰- و ۷۵- ساندا و بستههای تالو نفرات برتر راهیافته به اردوی تیم ملی مشخص شدند تا پس از برگزاری اردوهای فشرده، ملیپوشان ایران در بازیهای آسیایی مشخص شوند.
نفرات راهیافته به اردوی تیم ملی ووشو در بخش ساندا به شرح زیر است:
۵۶- کیلوگرم: مهدی امانی و علیرضا مقصودی
۶۰- کیلوگرم: مهدی کرمانی و پیمان رحمانی
۶۵- کیلوگرم: شجاع پناهی و عیسی آرسیون
۷۰- کیلوگرم: عرفان محرمی و محسن محمدسیفی
۷۵- کیلوگرم: سهیل موسوی و رضا کرمی
نفرات راهیافته به اردوی تیم ملی ووشو در بخش تالو به شرح زیر است:
شاهین بنیطالبی، مصطفی حسنزاده، ابوالفضل قرهباغی، حسین قبلهنما، مهدی خانی، فاتح حیدریان.
