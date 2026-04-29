رحمانی: شوراها تجلی اراده عمومی در مدیریت محلی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراها در پیامی آورده است، نهم اردیبهشت‌ ماه، روز ملی شوراها، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه نهادهای مردمی و تجلی اراده عمومی در مدیریت محلی است؛ نهادهایی که بر پایه قانون اساسی، نماد مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و پیشبرد امور شهری و روستایی به شمار می‌روند.

مردم‌ داری و توجه به مطالبات، از مهم‌ترین رسالت‌ های شوراهاست. اعضای شوراها باید با ارتباط مستمر و صادقانه با مردم، شنیدن دغدغه‌ها و تلاش برای حل مسائل، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و امید و رضایت را در جامعه گسترش دهند.

در شرایط کنونی، توجه به مقوله سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌، یکی از اولویت‌های اساسی است. شوراها می‌توانند با تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه، تسهیل فرآیندها و حمایت از طرح‌های اقتصادی با مشارکت مردم، نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال ‌زایی و توسعه متوازن ایفا کنند.

اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان، از تلاش‌های صادقانه آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم آذربایجان‌ غربی قدردانی کرده و توفیق روزافزونشان را در سایه تعامل، همدلی و پایبندی به اصول قانون‌مداری و مردم‌محوری از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.