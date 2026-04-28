به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مسئول نظامی صهیونیست گزارش داد: تنها طی ۲۴ ساعت ۱۰ پهپاد به سمت نیروهای ما در جنوب لبنان شلیک شدند. این یک شوک بزرگ است.

در این گزارش آمده است، هر هفته ده ها پهپاد به سمت نظامیان صهیونیست مستقر در لبنان به پرواز درمی آیند. محافل امنیتی در رژیم صهیونیستی به دنبال پیدا کردن راه حلی برای مقابله با این حملات پهپادی هستند.

مسئول نظامی مذکور اضافه کرد، پهپادهای انتحاری به مثابه یک شوک بزرگ در میدان جنگ عمل می کنند. ما به اندازه کافی برای مقابله با این تهدید آماده نیستیم.

پیشتر نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع امنیتی گزارش داد، حزب الله از پهپادهای دارای فیبرهای نوری استفاده می کند.

در این گزارش آمده است، این مسئله باعث نگرانی ارتش رژیم صهیونیستی شده است.