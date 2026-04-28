به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، در جریان یک نشست نظامی، فرمانده تیپ ۲۸۲ ارتش این رژیم اعتراف کرد، ما باید فکری به حال تهدید ناشی از پهپادهای حزب الله کنیم.

بر اساس این گزارش، فرماندهان یگان های ارتش رژیم صهیونیستی به شدت از نبود تجهیزات لازم برای رویارویی با این تهدید چالش برانگیز انتقاد کردند و گفتند: کار زیادی نمی توان در برابر پهپادهای حزب الله انجام داد.

این فرماندهان اعتراف کردند که بدون تجهیزات کافی و لازم وارد جنگ لبنان شدند. این در حالی است که پیشتر شاهد استفاده گسترده از پهپادها در جنگ روسیه و اوکراین بوده و زمان کافی برای حل این معضل داشته اند.

تامر بار فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز پیشتر به دلیل شکست نظامیان صهیونیست در برابر چالش پهپادهای حزب الله توبیخ شده بود.