لزوم مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیب وارد شده به بخشی از زیرساختها، بر لزوم مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان تأکید کرد.
وی گفت: در شرایط کنونی که برخی زیرساختهای کشور در اثر تحولات اخیر دچار آسیب شدهاند، همراهی مردم در مدیریت مصرف برق یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با قدردانی از همراهی همیشگی مردم، افزود: ملت ایران همواره در مقاطع حساس پای پرچم کشور ایستادهاند و امروز نیز انتظار میرود با رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند.
جمشیدی با بیان اینکه مدیریت مصرف نقش مهمی در جلوگیری از بروز خاموشیها دارد، تصریح کرد: کاهش مصرف در ساعات اوج بار، استفاده بهینه از وسایل برقی و خاموشکردن تجهیزات غیرضروری میتواند کمک شایانی به پایداری شبکه برق کند.
وی تصریح کرد: همکاری مردم در این زمینه نهتنها به حفظ زیرساختها کمک میکند، بلکه نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی و همبستگی ملی در شرایط حساس کشور است.
