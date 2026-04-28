باد و گرد و خاک مهمان خراسان جنوبی؛ افزایش نسبی دما 

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: بیشترین بارش‌ها از ایستگاه روستای درمیان با هشت میلیمتر، پیشبر با ۶ میلیمتر، گزیک سه میلیمتر و سربیشه حدود دو میلیمتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: تا اواخر هفته جاری به ویژه امشب وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در استان خواهد شد.



لطفی ادامه داد: همچنین از فردا به تناسب افزایش ابر را در منطقه پیش بینی می‌کنیم و به طور پراکنده احتمال بارش در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به وزش باد و گرد و خاک توجه به استحکام سازه‌های موقت و عدم حضور سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های خاص در فضای باز در ساعات آلودگی توصیه می‌شود.

لطفی با اشاره به شرایط دمایی هوا هم بیان کرد: تا صبح پنجشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا را در استان پیش بینی می‌کنیم.

وی اظهار داشت: صبح امروز سربیشه با ۶ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۶ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بوده‌اند.