هشدار درباره احتمال گرد و خاک و افت کیفیت هوا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، طی روزهای آینده وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان تهران، دور از انتظار نیست؛ وضعیتی که میتواند در نواحی جنوبی با خیزش گرد و خاک همراه شود و به افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی منجر شود.
وی با هشدار نسبت به این شرایط جوی گفت: اگرچه ناپایداریهای جوی در روزهای آینده با افزایش سرعت باد، افزایش ابر و بارشهای پراکنده همراه خواهد بود اما یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، احتمال گسترش گرد و خاک و تشدید آلودگی هوا در برخی نقاط استان است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاههای مسئول و اطلاعرسانی به شهروندان، بهویژه گروههای حساس، تأکید کرده و خواستار توجه جدی به توصیههای بهداشتی و ایمنی در زمان تشدید آلودگی هوا شده است.
