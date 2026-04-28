به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان بعدازظهر سه شنبه در دومین نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خراسان جنوبی که با حضور رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت اقتصاد برگزار شد در تبیین ظرفیت‌های مرزی استان، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: فضای صمیمانه، همدلی و تعامل عمیق میان دستگاه‌های اجرایی در استان از مهم‌ترین عوامل موفقیت در حوزه‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد، وحدت و امنیت ملی، افزود: امروز وحدت در سطوح مختلف جامعه شکل گرفته و این موضوع بستر مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و تقویت امنیت ملی فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه وحدت در سه سطح مردم با مردم، مردم و مسئولان و همچنین میان دستگاه‌های اجرایی قابل تعریف است، ادامه داد: تقویت وحدت میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، شرط اساسی افزایش رضایت‌مندی مردم و ارتقای کیفیت خدمات است.

ذاکریان در ادامه با اشاره به برخی دستاوردهای اقتصادی استان گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، اقدامات مؤثری انجام شده که در سطح استانی و ملی مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.

وی همچنین از تحقق بیش از ۱۰۳ درصدی جذب منابع در تبصره‌های بودجه خبر داد و افزود: در حوزه‌های بانکی و گمرکی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده که جزئیات آن از سوی مدیران مربوطه ارائه خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها تصریح کرد: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی، زمینه تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم را فراهم کرده است.

ظرفیت‌های مغفول شرق کشور در مسیر تحول اقتصادی

ذاکریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزهای شرقی کشور گفت: این مناطق با وجود توانمندی‌های بی‌بدیل، طی سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که می‌توانند به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور در ۲۷ آذرماه به خراسان جنوبی افزود: در این سفر مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات مهم در قالب یک بسته اجرایی تدوین شد که بخشی از آن به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی اختصاص داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در همان سفر، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد بین المللی تجاری مشترک میان ایران، افغانستان و چین از سوی استاندار مطرح و مورد موافقت رئیس‌جمهور قرار گرفت که این موضوع می‌تواند تحول مهمی در مناسبات اقتصادی شرق کشور ایجاد کند.

ذاکریان با اشاره به بررسی این طرح در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور اظهار کرد: با وجود برخی وقفه‌ها و تحولات مقطعی، این طرح همچنان به عنوان یک فرصت راهبردی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت سیاست‌های کلان کشور در توسعه روابط با همسایگان تصریح کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب در اولین پیام نوروزی ایشان بر توسعه همکاری با کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و پاکستان، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی شرق کشور در معادلات اقتصادی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: با توجه به شرایط منطقه و تحولات بین‌المللی، شرق کشور می‌تواند به نقطه امیدی برای توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای تبدیل شود.

وی با اشاره به آمادگی فنی و نیروی انسانی در استان خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای ایفای نقش مؤثر در این حوزه فراهم است و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان جایگاه استان را در اقتصاد ملی ارتقا داد.

ذاکریان در پایان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی گفت: امروز ایران به‌عنوان نماد آزادی‌خواهی در جهان شناخته می‌شود و این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای برای توسعه اقتصادی و تعمیق تعاملات منطقه‌ای باشد.

وی تأکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توجه به ظرفیت‌های مغفول استان‌هاست و این رویکرد می‌تواند به توسعه متوازن کشور و تقویت امنیت در داخل و خارج از مرزها منجر شود.