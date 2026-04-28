به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، منابع آگاه گزارش دادند که شرکت سعودی آرامکو قصد دارد صادرات گاز را در ماه آینده میلادی متوقف کند.

شبکه خبری بلومبرگ نیز به نقل از منابع آگاه این گزارش را تأیید کرد.

بر اساس این گزارش، تعلیق صادرات گاز به‌ دلیل آسیب‌ دیدگی تأسیسات اصلی صادراتی آرامکو اعلام شده است.

این در حالیست که شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در ماه گذشته نیز به خریداران آسیایی اطلاع داده بود که سهمیه نفت خام آن‌ها برای بارگیری در ماه آوریل محدود شده و تنها امکان تحویل نفت سبک عربستان از پایانه ینبع فراهم است.

داده‌های شرکت تحلیل انرژی کپلر نشان می‌ داد که صادرات نفت خام عربستان در ماه مارس به ۴.۳ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به ۷.۱ میلیون بشکه در روز فوریه، کاهش بیش از ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) ۲۸ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد: همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما می پذیرد و اعلام می نماید. برابر اخبار دریافتی، رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت های انرژی در منطقه از جمله تاسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت های رژیم برای متهم سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید می باشد.