عربستان به نفت کوره بیشتری برای تولید برق نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحلیلگران پیش‌بینی کردند در پی کاهش صادرات نفت عربستان به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن کمبود عرضه گاز طبیعی از میدان‌های نفتی، این کشور برای تولید برق در تابستان امسال به نفت کوره وارداتی بیشتری نیاز دارد.

افزایش مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها هم‌زمان با رشد تقاضای برق برای خنک‌کردن خانه‌ها در تابستان، نشان‌دهنده عقب‌نشینی عربستان در تلاش برای استفاده از سوخت‌های پاک‌تر است.

توقف صادرات نفت خام از پایانه رأس تنوره عربستان به دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان را به کاهش بیش از ۳ میلیون بشکه‌ای تولید روزانه نفت خود مجبور کرده و درنتیجه از تولید گازهای همراه کاسته شده است.

شرکت سعودی آرامکو در تازه‌ترین گزارش خود درباره درآمد سه‌ ماه نخست سال جاری اعلام کرد که با وجود راه‌اندازی میدان گازی جفوره در ماه دسامبر، تولید گاز در سه‌ ماه نخست امسال به روزانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب رسیده است، درحالی‌که این رقم در سه‌ ماه چهارم سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب بود.

داده‌های شرکت ردیابی کشتی ورتکسا نشان داد که آرامکو برای جایگزین‌کردن گاز در نیروگاه‌ها، واردات نفت کوره را در ماه آوریل به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن (۳۶۰ هزار بشکه در روز) افزایش داده است که نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد رشد داشته است. بیشتر نفت کوره وارداتی در پایانه‌های مرتبط با نیروگاه‌ها و واحدهای نمک‌زدایی ازجمله جده جنوبی و شقیق استیم تخلیه شده است.

راهول چوداری، معاون مدیرعامل در امور پژوهش نفت و گاز در شرکت مشاوره ریستاد انرژی، گفت: افزایش شدید واردات نفت کوره، شاخص اصلی رشد مصرف نفت نسبت به سال گذشته به‌ شمار می‌آید.

تقاضای برق عربستان به‌طور معمول از ماه آوریل افزایش می‌یابد و در ماه اوت به اوج خود می‌رسد؛ این موضوع سبب رشد مصرف نفت خام، نفت کوره با گوگرد بالا (HSFO) و گاز در نیروگاه‌ها می‌شود.

چوداری افزود: مصرف نفت خام و نفت کوره برای تولید برق در تابستان امسال از روزانه یک میلیون بشکه فراتر می‌رود و این موضوع با تلاش‌های این کشور برای روی‌آوردن به گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر در تضاد است. مصرف نفت و نفت کوره عربستان در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین میزان خود یعنی ۹۹۱ هزار بشکه در روز رسید.

صادرات نفت خام، اولویت آرامکو

تحلیلگران پیش‌بینی کردند که شرکت سعودی آرامکو تابستان امسال نفت خام کمتری برای تولید برق مصرف کند؛ زیرا اولویت این شرکت صادرات نفت خام به‌ویژه نفت خام سبک عربی از طریق خط لوله شرق-غرب به بندر ینبع در دریای سرخ است و نفت کوره با گوگرد بالا قیمت کمتری نسبت به نفت خام عربستان سعودی دارد.

داده‌های مؤسسه ابتکار داده سازمان‌های مشترک (جودی) نشان داد که میانگین مصرف مستقیم نفت خام عربستان سعودی بین ژوئن و سپتامبر سال گذشته میلادی ۵۹۳ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز بود.

بااین‌حال، دیدگاه‌های تحلیلگران درباره مقدار مصرف نفت خام عربستان سعودی برای تولید برق در تابستان امسال متفاوت است.

مؤسسه مشاوره وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که مصرف روزانه نفت خام عربستان در تابستان امسال به ۵ تا ۱۵ هزار بشکه بیشتر از میانگین ۶۲۹ هزار بشکه از ژوئن تا اوت ۲۰۲۵ ، برسد.

جایادف دی، تحلیلگر تحقیقات نفتی در مؤسسه وود مکنزی، گفت: مصرف هر بشکه نفت خام سبک عربی در داخل کشور نشان‌دهنده کاهش قابل‌ توجه درآمد صادراتی این کشور است.

در همین حال، ریستاد انرژی پیش‌بینی می‌کند که میانگین مصرف روزانه نفت خام عربستان برای تولید برق در تابستان امسال حدود ۵۴۰ هزار تا ۵۵۰ هزار بشکه باشد.

چوداری گفت: بااین‌حال، اگر اختلال تردد از تنگه هرمز تشدید شود یا تا سه‌ ماه سوم سال جاری ادامه یابد، احتمال می‌رود آرامکو به‌جای جایگزین‌کردن نفت خام، به سوزاندن مستقیم آن روی آورد.

کوئن وسلز، رئیس بخش تقاضا در شرکت مشاوره انرژی اسپکتس، پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی تابستان امسال نسبت به سال ۲۰۲۵ نفت خام بیشتری بسوزاند؛ زیرا عرضه نفت خام این کشور از بندرهای واقع در دریای سرخ با محدودیت روبه‌روست.

وسلز همچنین پیش‌بینی کرد که اختلال در عرضه نفت از تنگه هرمز تا پایان مه همچنان ادامه یابد و در ژوئن ۵۰ درصد، در ژوئیه ۶۰ درصد و در اوت ۷۰ درصد به مقدار پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بازگردد.