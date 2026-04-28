خسارت ۱۸ میلیارد تومانی ناوگان خدمات شهری پایتخت در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به مأموریت این سازمان در کمیته آواربرداری همچنین پشتیبانی در حوزه ماشین‌آلات سنگین مناطق، اظهار داشت: پس از نبرد تحمیلی ۱۲ روزه در خرداد سال گذشته و با شناسایی دقیق کمبودها، عملیات خرید ادوات و تجهیزات به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان به اجرا درآمد. از این مبلغ، ۴۰۰ میلیارد تومان با حمایت شهردار تهران، ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی سازمان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) تأمین شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تشریح عملکرد این سازمان در جریان «جنگ رمضان» گفت: در این بازه زمانی ۴۰ روزه، حدود ۶۵۰ مأموریت با توان ۳۶۰۰ نفر-روز انجام و ۱۷۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات نیز به نقاط مختلف شهر تهران اعزام شدند. استقرار تجهیزات در ۱۱ نقطه استراتژیک شهر تهران باعث شد تا به محض اصابت پرتابه‌های دشمنان ایران اسلامی، عملیات امدادی و آواربرداری با بیشترین سرعت ممکن انجام شود.

وی در پایان با اشاره به وارد آمدن ۱۸ میلیارد تومان خسارت به ماشین آلات و ادوات خدمات شهری تهران در پی حملات وحشیانه اسرائیل و آمریکا، خاطرنشان کرد: فرآیند اورهال تجهیزات آسیب‌دیده آغاز شده و به‌روزرسانی مداوم تجهیزات و آماده سازی نیروها برای مقابله با شرایط بحرانی و یا وقوع مجدد جنگ، با قوت در دستور کار قرار دارد.