به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین نشست کمیته مدیریت پسماند مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد. در این نشست محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان، جعفری مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران و جمعی از مدیران حوزه مدیریت پسماند کلانشهرها حضور داشتند.
محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این نشست از کاهش ۶۹ درصدی تولید پسماند در تهران طی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی خبر داد و با تأکید بر نقش این سازمان در نگهداشت شهر و آواربرداری، اعلام کرد: با توجه به تجربیات دریافتی در این دوران، آمادگی کامل برای مواجهه با بحرانهای مشابه با آموزش نیروها و تجهیز ایستگاههای عملیاتی فراهم شده است.
قضاتلو در این جلسه با اشاره به وظایف متعدد سازمان مدیریت پسماند، از نظافت و رفتوروب و برفروبی تا ساماندهی حیوانات شهری و کنترل جمعیت موشها گفت: علاوه بر جمعآوری و انتقال پسماند، مأموریتهایی همچون آواربرداری در ستاد مدیریت بحران، اعزام نیروها و ماشینآلات به عراق برای مراسم اربعین و نظافت و پاکسازی همچنین پشتیبانی از مناسبتهای ملی و مذهبی نیز بر عهده این سازمان است.
وی با تشریح خدمات سازمان در دوران حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشور، تصریح کرد: با وجود کاهش ۶۹ درصدی تولید پسماند به دلیل خروج بخش زیادی از شهروندان، خدمات شهری بهصورت شبانهروزی و منظم ادامه داشت. در این دوران ۴۹۸ دستگاه ماشینآلات تخصصی به مناطق آسیبدیده بهویژه مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۸ اعزام و عملیات آواربرداری به سرعت دنبال شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند همچنین از لزوم تدوین سند آسیبشناسی برای ارتقای مدیریت بحران خبر داد و افزود: بر اساس تجربیات بهدستآمده، تجهیزات و خودروهای موردنیاز شناسایی و خریداری شده است؛ بهگونهای که در حال حاضر، در ۱۰ ایستگاه خدمات شهری، ماشینآلات و رانندگان آموزشدیده در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی یکی از اقدامات لازم برای مدیریت شرایط جنگی را آموزش تیمهای عملیاتی در حوزه مهندسی تخریب عنوان کرد و گفت: در جنگ اخیر با مدلهای مختلف تخریب مواجه شدیم که نیازمند همکاری نزدیک با سازمان مهندسی و مشاور شهرداری بود. امروز با تجربههای بهدستآمده میتوانیم واکنش سریعتر و موثرتری در بحرانهای مشابه داشته باشیم.
در ادامه این نشست، مدیران کلانشهرهای کشور نیز به تبادل نظر و مستندسازی تجارب پرداختند و بر موضوعاتی همچون جانمایی مراکز دپوی موقت آوار، جبران خدمات پرسنل در شرایط بحرانی و ارائه مشاورههای روانشناسی به نیروهای فعال در میدان بحران تأکید کردند. همچنین مقرر شد کارگروهی تشکیل و سندی تنظیم شود تا بر اساس آن بخشنامههای تدوین شده از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور قابلیت اجرا در سراسر کشور را دارا باشند.
