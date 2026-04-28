۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

پیگیری احیای کتابخانه عمومی آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم آذرشهر

آذرشهر- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی ضمن محکومیت تجاوز به مراکز فرهنگی بر پیگیری جدی احیای کتابخانه آسیب دیده الزهرا(س) تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد بابایی روز سه‌شنبه در سفر یک‌روزه خود به شهرستان آذرشهر از کتابخانه عمومی الزهرا(س) که در پی تهاجم دشمن آمریکایی اسرائیلی دچار آسیب جدی شده بود، بازدید کرد.

اسد بابایی در این بازدید ضمن ابراز تأسف از این اقدام خصمانه و بررسی میزان خسارات وارده، بر لزوم تسریع در بازسازی و راه‌اندازی مجدد کتابخانه تأکید نمود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی همچنین در این سفر همچنین با رضا رحمت الهی فرماندار شهرستان آذرشهر دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، طرفین ضمن محکومیت تجاوز به اماکن فرهنگی و آموزشی به ویژه کتابخانه ها، بر اهمیت ویژه بازسازی هرچه سریع‌تر کتابخانه الزهرا(س) به عنوان قدیمی ترین کتابخانه شهرستان آذرشهر با قدمتی بیش از ۵۰ سال تأکید کردند.

رحمت الهی فرماندار آذرشهر، با اشاره به لزوم همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی، خواستار بسیج تمام امکانات برای بازگرداندن کتابخانه الزهرا(س) به وضعیت عادی و ازسرگیری خدمات آن به شهروندان آذرشهری شد و این اقدام را در راستای تقویت روحیه مقاومت و امید در جامعه و نشان دادن اقتدار در برابر اقدامات تخریبی دشمنان ارزیابی کرد.

