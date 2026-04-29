کتب صوتی و خلاصه نویسی راهکارهای نوین ترویج کتابخوانی در عصر مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی امیری راد صبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان مراغه، اظهار داشت: خلاصه نویسی و انتشار صوتی کتابها، با توجه به توسعه روزافزون شبکههای اجتماعی، میتواند زمینهساز تحولی چشمگیر در فرهنگ کتابخوانی باشد و مخاطبان بیشتری را به دنیای کتاب جذب کند.
فرماندار مراغه اولویت اصلی کتابخانههای عمومی این شهرستان را توجه ویژه به توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان تمامی اقشار جامعه، بهویژه نسل جوان و پویای امروز عنوان کرد و افزود: تدوین یک برنامه عملیاتی یک ساله برای توسعه و تکمیل کتابخانههای عمومی، با در نظر گرفتن ظرفیتهای بالقوه و بالفعل شهرستان، امری ضروری و حیاتی است.
امیری راد احداث کتابخانه مرکزی و راهاندازی کتابخانههای سیار را از رویکردهای اصلی نهاد کتابخانههای عمومی در این شهرستان برشمرد و بر تسریع در روند ساخت پروژه کتابخانه جدید تأکید ورزید. وی افزود: در کنار آغاز عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی و راهاندازی کتابخانههای سیار، رفع نواقص موجود در کتابخانههای فعلی نیز در دستور کار قرار دارد.
ظرفیت خیران؛ موتوری محرکه برای رشد فرهنگی
وی با اشاره به حضور پررنگ و تعهد خیران نیکاندیش در شهرستان مراغه، بر لزوم بهرهگیری از این سرمایه اجتماعی عظیم تأکید کرد و گفت: مشارکت خیران در کنار ایجاد فضاهای مناسب و ترویج فرهنگ کتابخوانی، میتواند موتور محرکه رشد و شکوفایی نهاد کتابخانهها و بسترساز توسعه کتابخانههای عمومی در منطقه باشد.
فرماندار مراغه در پایان، با یادآوری پیشینه غنی فرهنگی این شهرستان در حوزه کتاب و کتابخوانی، بر اهمیت ایجاد درک مشترک و تبیین اهمیت کتابخوانی از طریق اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی تأکید کرد و این امر را زمینهساز مشارکت فعال و همگانی جامعه در مسیر اعتلای فرهنگ کتابخوانی و توسعه کتابخانههای عمومی دانست.
